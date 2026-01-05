¡Icónico! Museo del Objeto del Objeto celebra 15 años en la CDMX con una expo de 3 mil objetos

¿Coleccionas objetos? Según los coleccionistas, los objetos cuentan historias icónicas; por esta razón, Bruno y Paulina Newman, padre e hija unidos por la pasión del coleccionismo, fundaron el Museo del Objeto del Objeto (MODO), que cumple 15 años en la Ciudad de México (CDMX).

Si todavía no conoces este espacio icónico en la capital mexicana, te conviene visitarlo durante la celebración de su 15 aniversario con una exposición en la que conocerás las historias de 3 mil objetos. Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es lo que hay en el museo?

Discman, perfumes, la primera caja de Gansito, cámara fotográficas, radios, autos a escala, zapatos. La exposición "La colección, con todas sus letras" celebra 15 años del Museo del Objeto del Objeto y cuenta con 3 mil objetos cuidadosamente seleccionados que representan la riqueza y diversidad de su acervo.

En esta exposición, cada letra del abecedario cuenta historias; por ejemplo, en la A encontrarás automóviles. En la F, harás un recorrido por el avance tecnológico que ha tenido la fotografía. En resumen, las diferentes letras del abecedario llevarán a los espectadores a través de un viaje por una pequeña muestra del enorme acervo de una colección que el señor Newman comenzó hace 50 años y que los llevará a conectar con sus memorias.

¿Cuánto cobran en el museo del Objeto?

El Museo del Objeto del Objeto se encuentra ubicado en Colima 145, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Los horarios en los que puedes visitar la exposición es la siguiente:

Horarios: Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Precio: El costo de entrada es de 60 pesos la entrada general y 30 pesos para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente.

Si eres fan del coleccionismo, no te pierdas la oportunidad de conocer uno de los museos icónicos de la Ciudad de México y vive la experiencia de regresar al pasado y recordar las historias propias, que cuenta cada uno de los objetos de la exposición "La colección, con todas sus letras".

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

