Lista de 10 museos GRATIS para visitar en CDMX el último fin de semana del año

Ya se acaba el 2025 y si no sabes qué hacer el último fin de semana del año y estas en CDMX, aquí te compartimos una lista de 10 museos que puedes visitar gratis.

Museos gratis en CDMX

Para que cierres el año aprendiendo de historia, arte, cultura y experiencias increíbles, visita estos 10 museos de CDMX:

Museo archivo de la fotografía que se encuentra en República de Guatemala 34 con un horario de las 10:00 a las 17:00 horas.

Centro Nacional de las Artes (CENART) ubicado en Río Churubusco 79.

Museo Soumaya ubicado en Gaza Carso en Polanco con un horario de 10:30 a 18:30 horas.

Museo del Estanquillo en Isabel la Católica 26 con horror de 10:00 a 18:00 horas.

Palacio de la Escuela de Medicina ubicado en Brasil 33.

Museo Nacional de las Culturas del Mundo se encuentra en Moneda 13 en el Centro Histórico con un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.

Museo Universitario de la Ciencia y Arte (MUCA) ubicado en Insurgentes Sur 3000 en Ciudad Universitaria.

Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Moneda 4 en el Centro Histórico.

Salón de la Plástica Mexicana en Colima 196 con horario de 10:00 a 18:00 horas.

Museo de Geología de la UNAM ubicado en Jaime Torres Bodet 176.

Cabe señalar que muchos de estos museos tienen entrada gratis entre semana, solo debes revisar en su página oficial qué días y así puedes organizar una visita y pasar un rato agradable con amigos o familia y cerrar el año con un plan diferente y donde aprenderás mucho.

