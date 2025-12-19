Turquía y Vietnam entre los países más baratos para viajar desde México en 2026

Viajar al extranjero desde México resulta cada vez más accesible gracias a vuelos competitivos, monedas favorables y costos diarios reducidos en diversos destinos. En 2026, múltiples países destacan por permitir experiencias internacionales completas sin exigir grandes presupuestos.

La selección de los países más baratos para viajar desde México considera conectividad aérea, precios de hospedaje, alimentación y transporte, así como la facilidad migratoria para turistas mexicanos.

Los 9 países más accesibles para viajar desde México

Colombia: Excelente relación precio-calidad Guatemala: Cercanía y bajo costo Perú: Gastronomía accesible Bolivia: Uno de los más económicos de Sudamérica Nicaragua: Tranquilidad y precios bajos Ecuador: Costos reducidos con dólar Turquía: Moneda favorable Marruecos: África a bajo precio Vietnam: Gastos diarios mínimos

Estos destinos permiten viajes culturales, urbanos y naturales con presupuestos moderados.

¿Por qué estos destinos son económicos?

Estos países mantienen costos de vida bajos frente a México y cuentan con amplia oferta de transporte público y comida local accesible. Además, varias aerolíneas operan rutas directas o con pocas escalas.

Especialistas en turismo señalan que la combinación de tipo de cambio favorable y menor presión turística reduce precios, lo que beneficia al viajero mexicano.

Presupuesto aproximado y ahorro

Los costos varían por temporada y estilo de viaje, pero aquí van estimados para una semana (sin incluir vuelo internacional):



Países cercanos (como Guatemala, Colombia, Perú): 10,000-20,000 pesos en alojamiento, comida y transporte

en alojamiento, comida y transporte Destinos lejanos (Turquía, Marruecos, Vietnam): El vuelo puede superar 15,000-25,000 pesos ida y vuelta, pero gastos diarios bajan a 500-1,000 pesos, compensando el total

El vuelo puede superar ida y vuelta, pero gastos diarios bajan a compensando el total Tip diario promedio en sitio: 600-1,200 pesos para comida, transporte y actividades básicas

Documentos, seguridad y recomendaciones

Los mexicanos no requieren visa para estos destinos en estancias turísticas cortas, pero necesitan pasaporte vigente y boleto de regreso. El seguro de viaje es clave.

Cuidado con los fraudes al viajar

Autoridades recomiendan registrar el viaje ante la SRE, cuidar la salud y seguir alertas locales para un viaje seguro. Como recomendaciones generales para viajar al extranjero, sugerimos:



Planificar con antelación, ayuda a maximizar el ahorro y evitar sorpresas

Buscar vuelos flexibles y considerar temporadas bajas para ofertas

Elegir alojamiento económico

Preferir transporte local como autobuses y trenes

