Pre registro para los boletos gratis de Foo Fighters, Zoé y DJ Tiesto en la Feria de León
La Feria de León promete ser una de las mejores del 2026 y el pre registro para conseguir boletos comienza a saturarse
La Feria de León 2026 presentó una increíble cartelera de artistas que le asegura la llegada de miles de turistas para disfrutar de conciertos que prometen ser épicos. El pre registro de boletos ya está disponible y aquí te contamos los detalles.
Considera que debes hacer el pre registro exclusivamente para el día en el que piensas asistir a la feria. Es por eso que aquí te contamos los detalles para que puedas planearlo a la perfección.
Cartelera de artistas de la Feria de León 2026
La feria comenzará el 9 de enero y terminará el 4 de febrero, con la siguiente cartelera de artistas:
- 9 de enero: Enjambre
- 10 de enero: Foo Fighters
- 11 de enero: Pequeños Musical
- 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
- 17 de enero: DLD
- 20 de enero: Los Recoditos
- 22 de enero: Los Ángeles Azules
- 23 de enero: La Arrolladora
- 24 de enero: Kinky
- 30 de enero: DJ Tiesto
- 31 de enero: Moenia
- 1 de febrero: Paty Cantú
- 1 de febrero: Mau y Ricky
- 3 de febrero: Banda Machos
- 4 de febrero: Zoé
El pre registro de boletos para la Feria de León
Se entregarán aproximadamente 18 mil boletos gratuitos para el concierto, para registrarte, tienes que:
- Ingresar a la página oficial de boletos: feriadeleon.sistemadeboletos.com
- Seleccionar la fecha
- Realizar el pre registro
Cabe destacar que el pre registro no te asegura un boleto; sin embargo, es un paso necesario para poder acceder a la fila virtual en el momento en que salgan a la venta más adelante.
