Pre registro para los boletos gratis de  Foo Fighters, Zoé y DJ Tiesto en la Feria de León

La Feria de León 2026 presentó una increíble cartelera de artistas que le asegura la llegada de miles de turistas para disfrutar de conciertos que prometen ser épicos. El pre registro de boletos ya está disponible y aquí te contamos los detalles.

Considera que debes hacer el pre registro exclusivamente para el día en el que piensas asistir a la feria. Es por eso que aquí te contamos los detalles para que puedas planearlo a la perfección.

Cartelera de artistas de la Feria de León 2026

La feria comenzará el 9 de enero y terminará el 4 de febrero, con la siguiente cartelera de artistas:



9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foo Fighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: La Arrolladora

24 de enero: Kinky

30 de enero: DJ Tiesto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Paty Cantú

1 de febrero: Mau y Ricky

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé

El pre registro de boletos para la Feria de León

Se entregarán aproximadamente 18 mil boletos gratuitos para el concierto, para registrarte, tienes que:



Ingresar a la página oficial de boletos: feriadeleon.sistemadeboletos.com

de boletos: Seleccionar la fecha

la Realizar el pre registro

Cabe destacar que el pre registro no te asegura un boleto; sin embargo, es un paso necesario para poder acceder a la fila virtual en el momento en que salgan a la venta más adelante.

