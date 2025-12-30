Entregarán boletos gratis para disfrutar a los Ángeles Azules en la Feria de León 2026

La Feria Estatal de León 2026 entregará boletos gratuitos para el concierto de Ángeles Azules en la Feria de León, programado para el 22 de enero en el Foro de la Gente, también conocido como la Velaria. El acceso será digital mediante códigos QR y se gestionará a través del sistema oficial de la feria.

La medida busca ampliar el acceso cultural durante una edición especial que celebra 450 años de la fundación de León y 150 ediciones del evento, con una proyección de más de 6.9 millones de visitantes.

¿Cómo se obtienen los boletos gratuitos?

El proceso se realiza en línea a través del portal oficial de la feria, donde los usuarios deben completar un preregistro con datos personales básicos. Este paso permite participar en las filas virtuales cuando se liberan los accesos.

La distribución inició el 30 de diciembre a las 9:00 horas, con un límite de dos boletos por persona. El formato digital reduce filas físicas y mejora la seguridad del evento.

¿Cuántos boletos están disponibles por concierto?

El Foro de la Gente tiene capacidad para más de 20 mil personas. El 85% del aforo, cerca de 18 mil lugares, se asigna de forma gratuita en cada presentación.

El resto se reserva para zonas preferentes de pago, lo que permite mantener un modelo mixto sin excluir al público general.

Cartelera destacada del Foro de la Gente

La feria se realizará del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, con conciertos casi diarios de distintos géneros y públicos.

Entre los artistas confirmados se encuentran Foo Fighters, Zoé, DJ Tiësto, Moenia, Paty Cantú, Banda Machos y La Arrolladora, además de Los Ángeles Azules.

Impacto cultural y turístico del evento

Autoridades estatales prevén un incremento significativo en la ocupación hotelera, el comercio y los servicios turísticos durante la feria.

Expertos advierten sobre aumento de estafas en conciertos

Especialistas en gestión cultural señalan que este modelo fortalece el acceso democrático al entretenimiento y posiciona a León como un polo cultural del Bajío.

