¡House of Coca-Cola llega a CDMX! Experiencias, sede y fechas de la nueva casa inmersiva

House of Coca-Cola ya se encuentra en la Ciudad de México (CDMX) y, definitivamente, se trata de una experiencia inmersiva que simplemente no te puedes perder. La nueva Casa de Coca-Cola abre sus puertas en la capital mexicana como un espacio que mezcla innovación, sabor, diseño y nostalgia, con el sello de una de las marcas más reconocidas del mundo.

La llegada de esta Casa Coca-Cola en CDMX promete convertirse en uno de los planes preferidos para mexicanos y extranjeros, especialmente entre quienes buscan actividades diferentes para el fin de semana. Te contamos todos los detalles.

¿Qué hay en la Casa Coca-Cola CDMX?

House of Coca-Cola México es una experiencia inmersiva que te invita a disfrutar de una manera diferente esta deliciosa bebida que conquistó a las familias mexicanas desde su llegada a nuestro país en 1926.

Al ingresar a House of Coca-Cola CDMX, los visitantes encuentran distintas salas temáticas donde el sabor y la creatividad son protagonistas. Hay estaciones de degustación en las que los visitantes podrán disfrutar de sus “Sabores del mundo”. El menú contiene más de 20 bebidas que cambiarán a lo largo del año y 4 que permanecerán fijas.

Un plus es que habrá una bebida especial por temporada y también te podrás servir Coca-Cola de una fuente, tal y como se hacía en 18886 cuando se inventó esta bebida.

Además, el recorrido por la Casa Coca-Cola incluye zonas interactivas para tomarse fotos instagramebales, activaciones digitales y espacios que cuentan la historia de la marca desde una perspectiva moderna.

Uno de los grandes atractivos es la tienda oficial, donde habrá una amplia variedad de merch padrísima: playeras, termos, botellas coleccionables y accesorios que no se venden en tiendas tradicionales. Y sí, por supuesto, podrás personalizar tus latas con los nombres y diseños que elijas.

Los precios de los productos varían según la experiencia y el tipo de mercancía, por lo que los clientes pueden consultar el sitio en este ENLACE.

¿Dónde se encuentra House of Coca-Cola CDMX?

La House of Coca-Cola CDMX ya llegó a la CDMX y se ubica en Alejandro Dumas 122, colonia Polanco, en la CDMX. Los horarios en los que puedes visitar esta experiencia inmersiva es de 11:00 a 20:00 horas.

