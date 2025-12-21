¿Un refresco que regula la glucosa? Esto dice la ciencia y el gobierno de Japón sobre la Coca-Cola Plus

En el imaginario colectivo, el refresco de cola es el eterno villano de la nutrición; sin embargo, en las estanterías de las tiendas de conveniencia en Japón , una botella blanca y roja desafía esta noción: la Coca-Cola Plus.

A diferencia de las versiones tradicionales, esta bebida no solo presume de tener "cero azúcar" y "cero calorías", sino que cuenta con un aval gubernamental que la posiciona casi como un suplemento alimenticio.

¿Qué es el sello FOSHU?

Lo que separa a la Coca-Cola Plus de cualquier otra variante en el mundo es la etiqueta FOSHU (Food for Specified Health Uses, por sus siglas en inglés). Este certificado, otorgado por el Ministerio de Salud de Japón, no se entrega a la ligera.

Para obtenerlo, las empresas deben presentar evidencia científica sólida de que el producto aporta un beneficio específico a la salud.

En este caso, el gobierno japonés reconoce que esta bebida puede ayudar a controlar los niveles de triglicéridos y reducir la absorción de grasas si se consume durante las comidas.

El ingrediente secreto: dextrina resistente

El corazón de esta fórmula es la dextrina resistente , una fibra dietética soluble derivada del almidón. A diferencia del azúcar, que se absorbe rápidamente provocando picos de insulina, esta fibra resiste la digestión en el intestino delgado y viaja directamente al colon.



Efecto prebiótico : al llegar al colon, sirve de alimento para las bacterias benéficas

: al llegar al colon, sirve de alimento para las bacterias benéficas Gestión de glucosa: ayuda a moderar la respuesta glucémica después de comer

ayuda a moderar la respuesta glucémica después de comer Salud cardiovascular: contribuye a prevenir enfermedades del corazón al capturar parte de las grasas ingeridas.

No es una "Bebida Mágica"

A pesar de sus beneficios certificados, los expertos en nutrición mantienen la guardia alta. Si bien la dextrina es positiva, la bebida sigue conteniendo aspartame y acesulfame potásico, edulcorantes artificiales que, aunque aprobados, son objeto de debate constante en la comunidad médica global.

La nutrióloga Bonnie Taub-Dix , en declaraciones para medios internacionales, advierte que un refresco jamás debería ser la fuente primaria de fibra.

"Es preferible obtener estos nutrientes de legumbres, frutas y verduras, que además aportan vitaminas y minerales que una lata de refresco nunca tendrá", señala.

¿Llegará a otros países?

Por ahora, la Coca-Cola Plus es un tesoro exclusivo del mercado nipón. La estricta (y única) regulación FOSHU de Japón crea un ecosistema donde estos "refrescos funcionales" pueden prosperar bajo vigilancia estatal.

