Habrá taller para armar tu casita de jengibre versión Snoopy en CDMX

Ya faltan unos días para Navidad y si quieres armar una casita de jengibre especial, te contamos de un taller donde puedes armar o comprar tu kit para decorar una versión Snoopy , ideal para disfrutar de la magia de las fiestas decembrinas.

Taller para armar una casita de jengibre de Snoopy

Si estás buscando una actividad navideña, habrá un taller organizado por Dulces Creaciones Almis para que puedas armar tu casita de jengibre versión Snoopy.

El taller es para toda la familia, así que puedes ir con tu pareja, hermanos, papás o amigos e incluye:



Galletas para armar la casita

Galleta especial de Snoopy

Material para unir y decorar la casa

Galletas extra para la decoración

Una bebida de temporada de Café Bandida

Precio, fecha y ubicación

El taller se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre en C. Pitágoras 439 en Narvarte Poniente en la alcaldía Benito Juárez a las 12:00 horas. Tiene un costo de 500 pesos. Los espacios son limitados y en caso de que no alcances también tienes la opción de comprar el kit para armarlo en casa.

Además, el 10 de enero también habrá otro taller y puedes apartar tu lugar enviando un mensaje por DM a Dulces Creaciones Almis o Café Bandida.

Origen de las casitas de jengibre

Algunos historiadores señalan que la tradición de las galletas de jengibre comenzó en los tiempos de Roma, pero también consideran es una tradición europea de 1600.

Las casas de jengibre están hechas por galletas que tienen a la raíz como ingrediente principal y se decora con glaseados y caramelo.

Actualmente, armar casitas de jengibre se ha vuelto una ración navideña y es una de las actividades favoritas para disfrutar en familia.

