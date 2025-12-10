¿Irás vestido de Santa Claus? Paseo nocturno navideño congregará a ciclistas y patinadores en CDMX

La Ciudad de México contará con diversas actividades para disfrutar a lo grande las fiestas decembrinas y una de ellas es el Paseo Nocturno Navideño, en que podrán participar ciclistas y patinadores.

Este paseo navideño será solo una excusa para conocer a otros amantes de la movilidad al aire libre en la Ciudad de México, así como para pasar tiempo en familia y amigos.

¿Cuándo será el Paseo Nocturno Navideño?

Esta actividad se realizará el próximo 20 de diciembre e incluye puntos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de la Diana y Avenida Juárez y Bellas Artes hasta llegar al Zócalo de la CDMX.

¿A qué hora es el Paseo Nocturno Navideño?

La cita será a las 19:00 para concluir a las 23:00 horas después de un recorrido de 22 kilómetros en que los participantes verán el ambiente festivo y el alumbrado por las calles. Al paseo también están invitados las personas que les gusta caminar o andar en patineta.

¿Cómo ir vestido al paseo?

Los asistentes podrán lucir sus mejores atuendos navideños o caracterizarse de algún personaje siempre y cuando el vestuario no dificulte su paseo y no moleste a los demás participantes.

