Top de plazas comerciales en la CDMX para instagramear en Navidad y pasar un excelente rato

La temporada decembrina transforma varias plazas de la CDMX en una Navidad con escenarios fotográficos con tradición, modernidad y entretenimiento. Desde el sur hasta Polanco, los centros comerciales refuerzan su apuesta por atraer visitantes con árboles monumentales, techos de luces y actividades capaces de elevar cualquier plan de fin de semana.

Con miles de capitalinos en busca de lugares agradables, seguros y visualmente atractivos, estos complejos se consolidan como puntos clave para vivir la Navidad sin salir de la ciudad. La oferta combina gastronomía, compras y áreas abiertas con espacios especialmente pensados para generar contenido en redes sociales.

1. Perisur, el clásico que nunca falla

Perisur instala uno de los árboles más reconocidos del sur de la capital. Los pasillos iluminados con luces cálidas crean un ambiente familiar que remite a la estética navideña tradicional y resuena entre quienes buscan una experiencia nostálgica.

El sitio destaca por sus zonas amplias para fotos y por actividades que atraen a familias y grupos de amigos. Expertos en retail señalan que su propuesta visual consistente mantiene su liderazgo en el sur.

2. Artz Pedregal con una estética minimalista y moderna

Artz apuesta por una iluminación blanca que realza su arquitectura. El techo de luces y los espejos del pasillo central concentran a quienes buscan imágenes de estilo editorial.

Su oferta gastronómica fortalece la experiencia, sobre todo en horarios nocturnos. Analistas del sector afirman que combina lujo y atractivo visual de manera estratégica.

3. Lujo en su máxima expresión en el Palacio de Hierro de Polanco

El árbol del atrio se posiciona cada año entre los más fotografiados. La curaduría de ornamentos y la iluminación detallada refuerzan la identidad premium del recinto.

Visitantes y especialistas lo consideran un referente por su diseño sobresaliente y por la calidad de sus espacios para fotos tanto en interiores como en su terraza.

4. Antara se convierte en un puente iluminado y vistas icónicas

Antara recibe diciembre con un árbol central de gran altura y un puente brillante convertido en un punto recurrente para contenido viral.

Analistas del sector destacan que su ambiente abierto y elegante le permite mantenerse como una de las plazas más concurridas durante la temporada.

5. Mitikah es el nuevo gigante del sur

Mitikah despliega decoraciones monumentales y espacios amplios cubiertos por techos de luz. Funciona como un plan completo gracias a su mezcla de tiendas, gastronomía y entretenimiento.

Su diseño reciente atrae a visitantes que buscan variedad y escenarios modernos. Observadores del sector estiman que seguirá consolidándose como punto navideño clave.

