Feria decembrina 2025 en CDMX con entrada gratis, actividades navideñas y comida tradicional

La Feria Decembrina 2025 del Museo Nacional de Culturas Populares presenta una propuesta accesible para quienes buscan actividades de Navidad gratis en la CDMX. El encuentro ofrece entrada sin costo y reúne artesanías, talleres y gastronomía tradicional durante cuatro días consecutivos. La sede, ubicada en Coyoacán, permite un recorrido cómodo para familias, turistas y amantes de la cultura popular.

El evento se realizará del 18 al 21 de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas, en Av. Hidalgo 289. La convocatoria incluye a:



Artesanos

Cocineras tradicionales

Colectivos culturales

La feria promete un ambiente festivo que resalta la identidad mexicana mediante piezas hechas a mano y sabores clásicos de temporada.

Artesanías y regalos hechos en México

La feria incorpora textiles bordados, cerámica, alebrijes y juguetes tradicionales. Los organizadores destacan que cada pieza mantiene procesos artesanales que preservan técnicas regionales. La oferta permite encontrar obsequios únicos para intercambios y celebraciones.

El valor cultural de estas piezas refuerza el vínculo entre productores y visitantes. Los expositores esperan un aumento en ventas por el interés reciente en productos locales y sustentables.

Sabores tradicionales de diciembre

El recorrido gastronómico incluye:



Ponche

Atole

Tamales

Buñuelos

Dulces típicos

Cocineras y productores regionales elaboran las recetas en sitio para preservar el sabor original. La presencia de alimentos de temporada impulsa la visita de familias que buscan opciones festivas económicas.

Talleres y actividades para todas las edades

La feria incorpora talleres familiares de manualidades, música y juegos. Las dinámicas fomentan la participación activa de niñas, niños y adultos. Personal del Museo de Culturas Populares coordina actividades enfocadas en creatividad y tradición.

Habrá actividades para toda la familia como talleres, música, juegos y dinámicas pensadas para niños y adultos.|@MNCP_DGCP | X

Este tipo de programación incrementa el atractivo del evento, ya que combina aprendizaje, convivencia y entretenimiento. Los organizadores proyectan una alta afluencia por el interés en experiencias culturales gratuitas.

Acceso gratuito y apoyo directo a artesanos

La entrada sin costo facilita una experiencia inclusiva para residentes y turistas. El museo recomienda llegar en transporte público para evitar congestionamientos en Coyoacán y facilitar el acceso al recinto.

El evento fortalece la economía de artesanos y productores al permitir ventas directas. La feria también impulsa la difusión de expresiones culturales mexicanas en uno de los recintos más representativos de la capital.

