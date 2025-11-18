Morelia en Boca celebra XV años de sabor y legado con homenajes, cenas exclusivas y experiencias sensoriales únicas

Este 2025, el Festival Internacional de Gastronomía y Vino Morelia en Boca cumple quince años como uno de los eventos más relevantes del panorama culinario mexicano. Bajo el lema “Legados”, la edición de este año se celebrará del 3 al 5 de octubre en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, Michoacán, y rendirá homenaje a dos pilares de la cocina y el vino en México: el chef Enrique Olvera y el sommelier Don Pedro Poncelis Brambila.

Este aniversario no solo destaca la importancia de la gastronomía mexicana como patrimonio vivo, sino también su constante transformación. El festival reunirá a chefs, cocineras tradicionales, sommeliers y mixólogos de renombre nacional e internacional, para compartir su conocimiento, técnicas y propuestas que mezclan tradición e innovación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Legados que alimentan el presente

La cocina mexicana no se detiene: aprende del pasado para imaginar nuevos futuros. Bajo esa premisa, Morelia en Boca 2025 pone el foco en los legados: aquellas herencias que dan identidad a los sabores de México y que, al reinterpretar, se mantienen vigentes.

Los homenajeados de esta edición son dos referentes: Enrique Olvera, chef y autor que cambió la manera de ver la gastronomía nacional desde la apertura de Pujol en el año 2000, y Don Pedro Poncelis Brambila, formador de generaciones de sommeliers y promotor incansable del vino mexicano.

Una celebración que comenzó en Pujol

La ruta al festival arrancó con una comida inaugural en el restaurante Pujol, en la CDMX. Las maestras cocineras Juana Bravo y Blanca Delia Villagómez ofrecieron platillos tradicionales como jahuákatas de frijol con xandúkata de hierbabuena y pato en Mole de Ánimas, en un ambiente musicalizado por la pianista Ana Gabriela Fernández.

Fue una primera muestra de lo que significa este homenaje a los sabores, las técnicas y las historias que han dado forma a la cocina mexicana.

Más de 15 experiencias imperdibles

Durante tres días, el público podrá disfrutar de espacios como la Cocina Central (demostraciones y charlas), la Cocina de Humo (fuego, brasas y colaboración entre chefs), y la Mesa MEB, con cenas de varios tiempos en colaboración entre cocineras tradicionales y chefs contemporáneos.

Por primera vez, se suma el Bar MEB, un espacio dedicado a la mixología, además de catas, maridajes y una zona de expositores con productos artesanales de todo el país.

Participantes que construyen comunidad

En esta edición participarán figuras como Juan Luis Martínez (Mérito), Ana Dolores (Esquina Común), David Castro (Fauna), Shary Romo, Chuy Villarreal, Rodolfo Guzmán (Boragó), Lucho Martínez, entre muchos otros.

En mixología destacan José Luis León y Alberto González (Limantour) y Gina Barbachano (Hanky Panky). Las cocineras tradicionales de Michoacán también tendrán un papel central como guardianas de los sabores ancestrales.

Una imagen que cuenta una historia

La identidad visual de Morelia en Boca 2025 fue creada por el artista Juan Palomino. Su obra homenajea la cadena de personas que sostienen la gastronomía: desde campesinos hasta cocineros y artesanos.

Esta imagen refuerza el mensaje del festival: la gastronomía mexicana es una construcción colectiva, viva y en constante evolución.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.