La tradición revela la fecha exacta en la que se debe poner el Árbol de Navidad en casa

La Navidad está muy cerca y por todos lados ya se venden los adornos, luces y toda clase de regalos ; muchas personas han comenzado a decorar; sin embargo, si existe una fecha exacta en la que debe colocarse el árbol en casa para recibir a la familia durante esta Noche Buena y Navidad.

Aunque hay muchos que desean con ansias que su hogar ya esté lleno de luces, colores y hasta aromas de la Navidad, hay tradiciones que tienen gran significado en estas fechas en las que los católicos y cristianos conmemoran la llegada de Jesús a la Tierra de una forma humilde.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se pone el árbol de Navidad?

Aunque no hay una fecha específica para colocar el árbol de Navidad, la religión cristiana tiene por costumbre ponerlo cuatro domingos antes del 25 de diciembre, cuando comienza el Adviento o la Venida del Redentor, para prepararse es ideal el 30 de noviembre.

Otra fecha para quienes prefieren esperar un poco más, pero obedeciendo a la tradición religiosa, es el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción que conmemora el nacimiento de la Virgen María sin el pecado original.

Por otro, está el 16 de diciembre, que marca el comienzo de las nueve posadas , es decir la peregrinación de María y José para pedir asilo y recibir a su hijo, el niño Jesús, y de la segunda parte del Adviento.

¿Qué significan los adornos de Navidad?

Aunque cada quien coloca los adornos a su antojo y gusto, existe un significado para los objetos que se ponen en casa. Por ejemplo las esferas que tradicionalmente eran rojas sirven para eliminar la negatividad y las bolas de colores representaban los dones de la tierra.

Las campanas representan el anuncio de la llegada del Niño Jesús y la llamada a celebrar; mientras que las luces simbolizan la luz de Cristo que guía durante el año y la salvación en un mundo.

La estrella es la corona el árbol simboliza la fe que guía hacia Jesús y los ángeles son mensajeros entre el cielo y la tierra, simbolizando la bondad y la misericordia. Colocar el árbol verde, simboliza la esperanza y la renovación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.