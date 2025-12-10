Disfruta del mega circo navideño en la GAM por temporada decembrina

Como todos los años la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) busca que sus habitantes disfruten de las fiestas decembrinas y pasen un buen rato en familia, es por ello que este 2025 los invita al mega circo navideño, el cual es completamente gratuito.

El mega circo está dirigido para todas las edades, por lo que pueden ir desde los más pequeños hasta los más grandes de la familia. La alcaldía también puso una pista de hielo para que todos sientan la magia de la Navidad.

¿Cuáles son los horarios del mega circo?

Lunes: 7:00 pm

Martes: 7:00 pm

Miércoles: 7:00 pm

Jueves: 7:00 pm

Viernes: 4:00 pm

Sábado: 6:00 pm

Domingo: 8:00 pm



Pista de hielo en el EDEN Juventino Rosas

La pista de hielo se encuentra en el EDEN Juventino Rosas y está lista para que saques tus mejores pasos o tus mejores caídas. La entrada es completamente libre de martes domingo, los lunes está cerrada.

El EDEN Juventino Rosas se ubica en Cda. Venustiano Carranza esq. Francisco Villa y los horariospara patinar son: Martes–Jueves 11–19 horas | Viernes–Domingo 10–20 horas. Abrígate bien y pónte tus mejores atuendos para sacarte excelentes fotos para tus recuerdos.

