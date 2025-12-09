Así puedes vivir una Navidad alemana en CDMX; habrá festín europeo, luces y villancicos

El Goethe-Institut Mexiko presenta un mercado que acerca las tradiciones más emblemáticas de Alemania a la CDMX. Habrá música, gastronomía y un ambiente lleno de luces que vuelve la Navidad una celebración distinta. El evento será el viernes 13 de diciembre de 2025, de 12:00 a 23:00 horas, en el patio del instituto ubicado en Tonalá 43, Roma Norte, con entrada libre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La propuesta busca recrear el encanto de los Weihnachtsmärkte sin salir de la ciudad. El público encontrará opciones culinarias, actividades culturales y un programa musical que transforma el espacio en un punto de encuentro familiar. Es una forma accesible de vivir la Navidad con un toque europeo.

Gastronomía alemana auténtica

Los visitantes podrán probar Glühwein, la bebida que simboliza el invierno alemán, junto con cervezas clásicas y platillos como bratwurst, stollen y brezeln. El menú incluye alternativas vegetarianas y veganas.

La oferta culinaria destaca por su fidelidad a los sabores tradicionales, algo poco frecuente en eventos gratuitos de la ciudad. Para muchos asistentes funciona como un acercamiento real a la cocina europea.

Programación musical especial

El coro navideño abrirá actividades a las 16:00 horas con repertorio alemán y mexicano. El saxofonista Tobias Meinhart continuará a las 18:00 horas y, más tarde, la DJ Enya Botello animará el cierre.

📣#VocesADN | #MD



🎄Decorar el árbol de Navidad es un ritual lleno de significados, con símbolos que cada familia y cada persona siente de manera especial.

🪅Las esferas, la estrella, los ángeles, los listones y demás elementos, tiene un valor único y @maraduron10 nos cuenta🤩 pic.twitter.com/Pl2ute9VSR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 9, 2025

El énfasis musical añade un componente cultural que distingue a este mercado de otras propuestas decembrinas. Para el instituto, la curaduría artística refuerza el intercambio cultural.

Artesanías y ambiente europeo

El mercado contará con puestos de productos navideños, panadería artesanal y decoraciones típicas. Las casitas iluminadas buscan replicar los mercados de invierno del centro de Europa.

El diseño inmersivo convierte la experiencia en un paseo atractivo para familias y turistas. La atención al detalle crea un entorno fotogénico que impulsa la visita.

Un plan accesible y familiar

La entrada gratuita permite que cualquier persona disfrute de la propuesta sin restricciones económicas. Además, el evento es pet friendly.

Feliz Navidad Deportiva

La posibilidad de vivir una Navidad europea sin viajar representa un valor cultural para quienes buscan alternativas distintas en la temporada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.