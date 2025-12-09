Concierto Navideño del IPN 2025: Música, magia y tradición en el escenario del IPN

La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) prepara su tradicional concierto Navideño 2025. El público escuchará fragmentos de El Cascanueces, villancicos y arreglos sinfónico-corales en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Las funciones serán el miércoles 10 de diciembre a las 19:00 horas y el sábado 13 a las 13:00 horas.

La presentación, dirigida por el maestro Vladimir Sagaydo, busca acercar la música clásica a familias de todas las edades. Con boletos desde 25 pesos, el espectáculo promete una experiencia accesible y festiva que inaugura la temporada decembrina en la CDMX.

Programa musical del concierto

La OSIPN interpretará selecciones de El Cascanueces, obra emblemática de Tchaikovsky que se volvió un ícono navideño mundial. También incluirá villancicos mexicanos e internacionales y piezas corales con el Coro del IPN, lo que crea un programa variado para distintos gustos.

El maestro Sagaydo, reconocido por su trabajo con la orquesta, mantiene el enfoque pedagógico y artístico que caracteriza a la agrupación. Su dirección impulsa una propuesta que combina tradición, técnica y un toque festivo que conecta con el público.

Fechas, horarios y sede

Las dos funciones permitirán elegir entre un concierto nocturno o una opción familiar al mediodía. Ambas se realizan en el Auditorio Alejo Peralta, dentro del campus Zacatenco, espacio con buena acústica y acceso por Metro o automóvil.

El recinto forma parte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, sede habitual de la OSIPN. Es un punto emblemático del norte de la ciudad por su programación cultural y su oferta de actividades para la comunidad politécnica.

Boletos y costos accesibles

El precio es uno de los mayores atractivos del concierto Navideño del IPN. El público general pagará 50 pesos y la comunidad del IPN solo 25 pesos, siempre con credencial vigente.

La venta se realiza exclusivamente en taquilla, lo que exige planear con anticipación. Las funciones suelen agotarse, sobre todo la del sábado, por lo que se recomienda llegar temprano y llevar pago exacto.

¿Por qué vale la pena asistir?

La OSIPN tiene 6 décadas de historia y se ha presentado en escenarios como:



Bellas Artes

Auditorio Nacional

Su reputación garantiza calidad musical a un costo inusual en la ciudad. El programa, pensado para familias, acerca a niños y adultos a la música clásica en un ambiente festivo. Para mejorar la experiencia, se sugiere:



Vestir cómodo

Usar ropa abrigadora

Toques navideños discretos para fotos y ambiente

Tips para disfrutar el evento

Asistir con anticipación permite elegir mejores lugares y evitar filas en taquilla. También conviene considerar el transporte debido a la afluencia en el campus.

En funciones familiares, un snack previo evita interrupciones durante las piezas sinfónicas.

