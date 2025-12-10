Tulio, estamos al aire; habrá gira de 31 Minutos en CDMX, Guadalajara, Puebla y Mérida en 2026

El éxito que tuvo 31 Minutos con su obra de teatro dentro de la Ciudad de México (CDMX) en 2024, llevaron a la producción de este programa de televisión a programar una nueva gira en nuestro país dentro de ciudades como Guadalajara, Puebla, Mérida, Cancún y la misma capital del país.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales de este icónico programa de televisión para jóvenes, que se anunció que del 1 al 11 de abril las marionetas de Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo y demás, estarán llegando a nuestro país para sus presentaciones en vivo.

Fechas de 31 Minutos en México

De acuerdo con la publicación de las redes sociales de 31 Minutos , las presentaciones de las marionetas por fecha, se realizarán de la siguiente manera:

Guadalajara: el 1 de abril en el Auditorio Telmex

CDMX: del 3 al 5 de abril en el Teatro Metropólitan con dos funciones por día

Puebla: 7 de abril en el Auditorio GNP Seguros

Mérida: 9 de abril en el Foro GNP Seguros

Cancún: 11 de abril en la Plaza de Toros

Anuncian más fechas en México de 31 Minutos

Más allá de las funciones antes mencionadas, a través de las redes sociales se anunció que se abrieron más fechas de 31 Minuto s en ciudades como San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón, León y Querétaro.

De acuerdo con el anuncio emitido, las fechas son las siguientes:

San Luis Potosí: 30 de marzo en el Teatro La Paz

Tijuana: 14 de abril en El Foro

Toluca: 18 de abril en el Teatro Morelos

Torreón: 22 de abril en el Teatro Nazas

León: 24 de abril en El Domo

Querétaro: 26 de abril en el Auditorio Josefa Ortíz

¿Dónde comprar los boletos para las nuevas fechas de 31 Minutos en México?

Vale la pena mencionar que los boletos para las nuevas funciones de 31 Minutos saldrán en preventa el próximo jueves 11 de diciembre, por lo cual la venta general abrirá a partir del próximo viernes 12 de este mismo mes.

