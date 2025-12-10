Vive Latino revela su lineup por día y fechas de venta para 2026

El Vive Latino anunció su lineup para 2026 con dos jornadas que contrastan en estilo y alcance. El encuentro tendrá lugar el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, con boletos por día disponibles por primera vez en años. La estructura permite que los asistentes elijan según intereses, presupuesto y afinidad musical.

Guía definitiva para los conciertos de Bad Bunny en CDMX El ‘Conejo Malo’ ya está en la CDMX y si vas a ir a alguno de sus conciertos, aquí te damos algunas recomendaciones para que disfrutes al máximo el evento. 10 diciembre, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La organización confirma que la preventa Citibanamex inicia el 12 de diciembre a las 14:00 horas y la venta general arranca el día 13. Los boletos solo estarán disponibles en Ticketmaster y subirán de precio por fases. El patrocinador principal es Amazon.

¡PORQUE USTEDES LO PIDIERON!

Hoy se alinean los días. Y tú decides a cuál ir 🫵

¿Listo para el Vive? #VL26#PreventaBanamex 12 de diciembre, 14:00 hrs

Venta General 13 de diciembre, 14:00 hrs pic.twitter.com/G01KU3vVt0 — Vive Latino (@vivelatino) December 10, 2025

Boletos, preventa, venta general y cómo comprarlos

La edición 2026 incorpora venta por día, una decisión que abre opciones para quienes buscan seleccionar su jornada ideal. La preventa Citibanamex ofrece pagos a 3 y 6 meses sin intereses, lo que impulsa una demanda anticipada cada año.

Los organizadores alertan que el ritmo de venta aumenta de forma significativa en carteles fuertes como el de esta edición. Las fases de precio avanzarán rápido y no se han anunciado aún los montos iniciales.

Viernes 14 con clásicos, regresos y sonidos emblemáticos

La primera jornada reúne a figuras del rock, pop alternativo, funk y hip-hop como:



Lenny Kravitz

Cypress Hill

Juanes

John Fogerty

Enanitos Verdes

Maldita Vecindad

Moenia

Love of Lesbian

El Gran Combo de Puerto Rico

Trueno

El cartel completo suma a Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Carlos Sadness, Cuco, Erin Memento, Enjambre, Filtro, Ke Personajes, Ladrones, Los Látigos, Los Amigos Invisibles, Los Pream, Los Viejos, Madreperla, Margaritas Podridas, Mc Davo, Marco Mares, Nacho Vegas, Orqueska, Planta Industrial y White Lies.

Sábado 15 con rock alternativo, experimentación y leyendas latinas

La segunda fecha destaca con sonidos progresivos, punk y regresos influyentes como:



The Smashing Pumpkins

The Mars Volta

Los Fabulosos Cadillacs

Tom Morello

Moby en DJ set

Illya Kuryaki and The Valderramas

Santa Sabina

Fobia

El lineup incluye además a Allison, Avatar, Banda Machos, Beta, Conociendo Rusia, Esteman y Daniela Spalla, Dubioza Kolektiv, Dread Mar I, Hello Seahorse!, Hermanos Gutiérrez, Liran’ Roll, Malcriada, Meridian Brothers, Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2, Monobloc, Nafta, Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, Rigoberta Bandini, Rich Mafia (Alemán + Gera MX) y Triciclo Circus Band.

¿Cómo elegir qué día asistir?

Las diferencias entre jornadas marcan una decisión clara para el público. El viernes convoca a quienes buscan clásicos del rock latinoamericano, funk, propuestas de pop alternativo y nombres icónicos.

Esto es lo que los asistentes al Vive Latino 2023 podrán disfrutar

El sábado se orienta al público del rock alternativo de los 90 y 2000, sonidos experimentales y bandas consolidadas. La recomendación general es optar por ambas fechas si el presupuesto lo permite.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.