Vive Latino revela su lineup por día y fechas de venta para 2026
El Vive Latino 2026 presenta su lineup por día y confirma fechas de preventa y venta general, con dos jornadas únicas que atraerán a fans de todos los géneros.
El Vive Latino anunció su lineup para 2026 con dos jornadas que contrastan en estilo y alcance. El encuentro tendrá lugar el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, con boletos por día disponibles por primera vez en años. La estructura permite que los asistentes elijan según intereses, presupuesto y afinidad musical.
La organización confirma que la preventa Citibanamex inicia el 12 de diciembre a las 14:00 horas y la venta general arranca el día 13. Los boletos solo estarán disponibles en Ticketmaster y subirán de precio por fases. El patrocinador principal es Amazon.
Boletos, preventa, venta general y cómo comprarlos
La edición 2026 incorpora venta por día, una decisión que abre opciones para quienes buscan seleccionar su jornada ideal. La preventa Citibanamex ofrece pagos a 3 y 6 meses sin intereses, lo que impulsa una demanda anticipada cada año.
Los organizadores alertan que el ritmo de venta aumenta de forma significativa en carteles fuertes como el de esta edición. Las fases de precio avanzarán rápido y no se han anunciado aún los montos iniciales.
Viernes 14 con clásicos, regresos y sonidos emblemáticos
La primera jornada reúne a figuras del rock, pop alternativo, funk y hip-hop como:
- Lenny Kravitz
- Cypress Hill
- Juanes
- John Fogerty
- Enanitos Verdes
- Maldita Vecindad
- Moenia
- Love of Lesbian
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Trueno
El cartel completo suma a Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Carlos Sadness, Cuco, Erin Memento, Enjambre, Filtro, Ke Personajes, Ladrones, Los Látigos, Los Amigos Invisibles, Los Pream, Los Viejos, Madreperla, Margaritas Podridas, Mc Davo, Marco Mares, Nacho Vegas, Orqueska, Planta Industrial y White Lies.
Sábado 15 con rock alternativo, experimentación y leyendas latinas
La segunda fecha destaca con sonidos progresivos, punk y regresos influyentes como:
- The Smashing Pumpkins
- The Mars Volta
- Los Fabulosos Cadillacs
- Tom Morello
- Moby en DJ set
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Santa Sabina
- Fobia
El lineup incluye además a Allison, Avatar, Banda Machos, Beta, Conociendo Rusia, Esteman y Daniela Spalla, Dubioza Kolektiv, Dread Mar I, Hello Seahorse!, Hermanos Gutiérrez, Liran’ Roll, Malcriada, Meridian Brothers, Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2, Monobloc, Nafta, Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, Rigoberta Bandini, Rich Mafia (Alemán + Gera MX) y Triciclo Circus Band.
¿Cómo elegir qué día asistir?
Las diferencias entre jornadas marcan una decisión clara para el público. El viernes convoca a quienes buscan clásicos del rock latinoamericano, funk, propuestas de pop alternativo y nombres icónicos.
El sábado se orienta al público del rock alternativo de los 90 y 2000, sonidos experimentales y bandas consolidadas. La recomendación general es optar por ambas fechas si el presupuesto lo permite.
