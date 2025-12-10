CDMX alista el Tlacuach Fest, concierto que congrega al talento del rock

¿Eres de alma rockera? Si tu respuesta es sí no te puedes perder el Tlacuach Fest, el concierto en donde el nuevo talento es el protagonista ya que está invitado todo aquel que sepa tocar un instrumento a subir al escenario.

La cita es el próximo 20 de diciembre a las 16:00 horas en Plaza Tolsá y para poder participar solo debes grabar un video tocando tu canción favorita de rock y enviarlo al correcto correspondiente.

¿Te gusta el rock? ¿Sabes tocar algún instrumento musical? 🎸 Apúntate al TlacuACH Fest este 20 de diciembre a las 16 horas en Plaza Tolsá. 🤘



Graba un video tocando tu canción favorita de rock, compártelo con tus datos de contacto al correo: achrockfest@gmail.com o escanea el… pic.twitter.com/3nS8JbmqiL — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) December 5, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo será el Tlacuach Fest?

Se trata de una convocatoria organizada por la Autoridad del Centro Histórico para realizar un concierto masivo de rock and roll. Los aspirantes podrán ser parte del ensamble comunitario que está previsto para el 20 de diciembre.

Esta iniciativa busca impulsar el talento capitalino con un show en vivo en un punto importante y visual como es la Plaza Tolsá. La autoridad convoca a los amantes de música y aclara que no necesario ser un profesional, sino saber dominar un instrumento para ser parte.

Con máscara de Místico, Bad Bunny sorprende a la Arena México antes de sus conciertos en CDMX El cantante puertorriqueño, reconocido fan de la lucha, intentó pasar de incógnito, pero fue descubierto por los asistentes en primera fila y se volvió viral. 10 diciembre, 2025

¿Cómo participar en el Tlacuach Fest?

La canción o el video debe enviarse al correo electrónico achrockfest@gmail.com. En caso de ser aceptado se enviará un mensaje de invitación al evento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.