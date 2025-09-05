¡Pónganse cómodos! Nadie nos va a Extrañar tendrá segunda temporada en Prime Video y revelan fecha de estreno

La plataforma de streaming Amazon Prime Video hizo un anuncio que puso feliz a más de una persona, pues se confirmó que la serie mexicana Nadie nos va a Extrañar tendrá una nueva temporada con todos los personajes principales como Tenoch, Marifer, Diego, Daniela y demás.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la plataforma de streaming que se publicó un video en el que se puede ver a todo el elenco de la serie celebrando por la noticia, esto al tiempo en el que se revelaron las primeras imágenes promocionales de la segunda temporada que saldrá al aire muy pronto.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Nadie nos va a Extrañar?

Sin dar mayores detalles, Amazon Prime Video informó que Nadie nos va a Extrañar saldrá al aire a lo largo del próximo 2026, por lo cual aún no existe la fecha exacta en la cual se podrán disfrutar los nuevos capítulos de la serie mexicana que fue un éxito en la plataforma.

Pese a ello, se dio a conocer que la nueva entrega ya se encuentra en etapa de producción, por lo cual podría salir en Prime Video a mediados del próximo 2026, esto siempre y cuando se cumplan con los plazos establecidos.

¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de la serie?

Para las personas que aún no comienzan a ver la serie, es importante mencionar que ésta cuenta con un total de ocho capítulos con una duración que ronda entre los 35 y los 40 minutos, por lo cual se convierte en una buena opción para un maratón de fin de semana.

Al ser una serie de adolescentes, la trama se convierte en una muy digerible para todos los miembros de la familia debido a los diálogos, contexto de la misma y comedia que puede llegar a tener.

¿De qué trata Nadie nos va a Extrañar?

Nadie nos va a Extrañar cuenta la historia de un grupo de cinco alumnos de preparatoria que son considerados como “perdedores”. Sin embargo, cansados de ser menospreciados por todo el instituto deciden crear un negocio ilegal de venta de trabajos y tareas escolares a sus demás compañeros para destacar.

La historia de la serie da un giro inesperado con la muerte de uno de los personajes principales, por lo cual ahora los jóvenes deberán hacerle frente a ésto así como a la ilegalidad de su negocio.

Precio de Amazon Prime Video este 2025

Vale la pena mencionar que el precio de Amazon Prime Video para ver esta serie es de 99 pesos al mes en el plan estándar con anuncios o bien, de 149 para disfrutar todo el contenido sin interrupciones.

