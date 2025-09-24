“Mentir tiene un precio": Grupo Salinas responde al Gobierno de México y evalúa demandas por difamación

Grupo Salinas emitió un comunicado en el que acusó a la titular del Ejecutivo Federal de lanzar calumnias y difamaciones en contra de su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego; no descarta acciones legales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Según la empresa, se trata del segundo señalamiento en menos de una semana desde la conferencia matutina presidencial.

La compañía calificó estas declaraciones como una “embestida autoritaria” y una persecución política, más que un diferendo fiscal, al recordar que en las administraciones pasadas y en la actual se han realizado más de 200 menciones en contra de Salinas Pliego y sus empresas.

Mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno.



En respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la Presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. por difamación y daño moral para… pic.twitter.com/NssZ9OFCqd — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 24, 2025

Acusan golpeteo contra Ricardo Salinas de distractor político

En el comunicado, Grupo Salinas señaló que las acusaciones buscan desviar la atención de la opinión pública de asuntos más relevantes.

Como ejemplo, mencionó la escala de nueve horas en Chiapas del avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena , conocido como el Comandante H y exsecretario de Seguridad en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador de Morena en el Senado.

La empresa cuestionó que este tipo de temas no se aborden con la misma insistencia en Palacio Nacional, mientras se insiste en señalar al grupo empresarial.

Posibles demandas en México y EUA

Grupo Salinas adelantó que analiza iniciar procesos legales tanto en México como en Estados Unidos contra la titular del ejecutivo por presunta difamación y daño moral.

El objetivo, según el comunicado, sería frenar el “acoso” y garantizar que la mandataria responda conforme a las leyes en ambos países.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública”, advirtió la empresa al subrayar que las calumnias desde la presidencia no pueden quedar sin sanción.

Grupo Salinas no se niega a pagar presuntas deudas fiscales

Los señalamientos de la actual administración contra Salinas Pliego se han centrado en presuntas deudas fiscales y litigios en tribunales; sin embargo, el empresario ha respondido de manera reiterada en sus redes sociales, acusando al gobierno de persecución política.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.