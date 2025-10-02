Laberinto de los Sentidos en Morelos; cómo llegar, precios y todo sobre este fantástico lugar

El Laberinto de los Sentidos es un lugar diseñado para que los visitantes se sumerjan en una experiencia llena de sorpresas, mientras disfrutan de la naturaleza y de obras de arte. Este fantástico destino es ideal para pasar tiempo con amigos o la familia y lo mejor de todo es que se ubica a tan solo dos horas de la Ciudad de México.

El Laberinto de los Sentidos, es uno de los jardines florales más grandes de todo el mundo y a contradicción de otros espacios similares, está diseñado para las personas se encuentren así mismas. Combina túneles y barreras verdes con esculturas artísticas, por lo que es un destino obligatorio para los amantes de la cultura y el diseño.

¿Quién diseñó el Laberinto de los Sentidos?

El Laberinto de los Sentidos fue diseñado por Iker Larrauri, museógrafo, arquitecto y artista plástico mexicano originario de Cuernavaca entre 2011 y 2012.

Su habilidad y talento hizo que fuera uno de los mejores creadores de espacios y conceptos en México. Como artista plástico realizó diversas obras que se exhiben en el museo, por ejemplo El caracol de bronce de la fuente en el patio central del Museo, la gran serpiente de madera en el vestíbulo de Servicios Educativos, así como los murales en los que se presenta la fauna del Pleiscoteno y el Paso del hombre por el Estrecho de Bering a América en la Sala de los Orígenes y la pintura que reconstruye el sarcófago de Pakal en Palenque.

¿Cuánto cuesta la entrada al Laberinto de los Sentidos?

El Laberinto de los Sentidos, es un espacio que forma parte de Jardines de México, que cuenta con jardines temáticos, los cuales son: Japonés, tropical, italiano, cuatro primaveras, de cactáceas, abanico de flores.

El costo del boleto para niños es de 180 pesos, adultos 252 y mascotas 80. Los fines de semana se modifican ligeramente, así como durante las vacaciones debido a que son consideradas como fechas de temporada alta .

El precio incluye la entrada a los seis jardines temáticos y el al laberinto de los sentidos. El horario de es martes a domingo, de 6:00 a 21:00 horas. Las entradas se pueden comprar en el siguiente enlace .

¿Cómo llegar?

Jardines de México se ubica en Tequesquitengo, Morelos, específicamente en la Autopista México-Acapulco , en el kilómetro 129. Si viajas en automóvil debes manejar por la Autopista del Sol. Para llegar desde la Ciudad de México pasarás por dos casetas, al pasar por la segunda (después de Cuernavaca), encontrarás avisos que indican la distancia para llegar al destino.

