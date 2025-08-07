Muy pronto HBO Max comenzará a cobrar más si compartes tu cuenta y esto es lo que tendrás que pagar

Prepárate para un cambio que podría transformar la forma en que disfrutas HBO Max. Desde septiembre, la plataforma cobrará más por compartir cuentas. En adn40 te explicamos los motivos, las nuevas reglas, los precios y qué puedes esperar de este giro en la estrategia de streaming.

¿Por qué HBO Max cobrará más por las cuentas compartidas?

HBO Max comenzará a restringir el uso compartido de cuentas a partir de septiembre de 2025. JB Perrette, directivo de Warner Bros. Discovery, anunció que los usuarios recibirán notificaciones más insistentes para evitar que sigan compartiendo contraseñas fuera de casa.

En septiembre, empezarán a ver que el mensaje —que hasta ahora ha sido bastante suave y cancelable— empieza a ser más rígido y obliga a la gente a actuar. Por ahora, compartir pagos es ‘un proceso voluntario’, -aseguró al medio estadounidense The Verge.

Hasta ahora, los mensajes eran suaves y fáciles de ignorar, pero la fase de advertencias amables está por terminar. HBO Max pedirá 7.99 dólares (alrededor de 150 pesos mexicanos) mensuales para añadir a alguien que no viva en el mismo hogar. El objetivo es reducir la práctica y al mismo tiempo incrementar ingresos.

Esta estrategia sigue la línea de Netflix, que ya implementó esta medida con resultados mixtos. La duda ahora es si HBO Max ganará más usuarios o perderá a quienes no quieran pagar el nuevo costo.

¿Cómo sabrá HBO Max que compartes tu cuenta?

La plataforma usará tecnología avanzada para detectar cuándo una cuenta se utiliza desde diferentes hogares. Esto incluye el rastreo de direcciones IP, identificadores de dispositivos y patrones de uso.

Los nuevos mensajes que comenzarán a mostrarse en septiembre serán más claros y menos ignorables. HBO Max busca “educar” a sus usuarios, pero también presionarlos a formalizar el uso compartido a través del pago adicional.

Esta política se introdujo de forma gradual en 2024, pero ahora se aplicará de manera más estricta. Se espera que con estos cambios se fortalezcan tanto la seguridad como la rentabilidad del servicio, en un mercado saturado donde las plataformas luchan por cada suscriptor.

¿Qué planes tiene HBO Max en México?

HBO Max ofrece tres planes distintos, todos sujetos a las nuevas reglas. Estos son los precios y características:



Estándar: $149 pesos al mes o $1,788 anuales. Dos dispositivos, calidad Full HD, 30 descargas

$149 pesos al mes o $1,788 anuales. Dos dispositivos, calidad Full HD, 30 descargas Platino: $199 pesos al mes o $2,388 anuales. Cuatro dispositivos, sin anuncios, calidad 4K Ultra HD y Dolby Atmos, 100 descargas

$199 pesos al mes o $2,388 anuales. Cuatro dispositivos, sin anuncios, calidad 4K Ultra HD y Dolby Atmos, 100 descargas Básico con anuncios: $99 pesos al mes o $1,188 anuales. Dos dispositivos y calidad Full HD

El costo adicional de $7.99 dólares o $150.00 pesos por usuario extra se aplicará sin importar el plan. Sin embargo, en adn40 no encontramos un comunicado oficial de HBO Max que asegure que en México se replicarán estas prácticas como en Estados Unidos. Habrá que esperar una publicación oficial para la comunidad hispanohablante.

