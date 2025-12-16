Dictan sentencia a “El Patrón”, autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Luego de tres años del intento de homicidio que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva , por fin se ha dictado sentencia para el autor intelectual del atentado, identificado como Armando Escárcega Valdez, alias "El Patrón".

Un juez condenó a 14 años de prisión a Armando Escárcega, luego de una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte. Así, "El Patrón" se une a los otros dos detenidos y sentenciados por este delito de homicidio en grado de tentativa.

Los culpables del atentado contra Ciro Gómez Leyva son sentenciados

El pasado 10 de junio, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias "El Bart" y Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias "El Pool", fueron sentenciados a 14 y 12 años de prisón respectivamente, al ser culpables por participar en el ataque contra el reconocido periodista.

Ambos se declararon culpables por los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio. Ahora se les une Armando Escárcega Valdez, identificado como el autor intelectual y quien recibió 14 años de prisión.

Por si fuera poco, la Fiscalía General de la República investigó que fue el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien ordenó efectuar este crimen contra el periodista, sin embargo, dicha acusación fue negada por todos los sentenciados.

Así fue el atentado contra Ciro Gómez Leyva

Ocurrió el 15 de diciembre del 2022, cuando Gómez Leyva conducía a casa, luego de un día normal de trabajo. Entonces, un auto negro y una motocicleta comenzaron a seguirlo, pasando por avenida Universidad, en la alcaldía Coyoacán, en donde por fin lo interceptaron.

Uno de los atacantes disparó en reiteradas ocasiones contra la camioneta del periodista. Por fortuna, el vehículo de Ciro estaba blindado y el comunicador resultó ileso. Luego del ataque, los culpables huyeron al Estado de México y las autoridades comenzaron con la investigación correspondiente.

