Billy Idol llega a México con “It’s a nice day to…tour again!”

Una de las figuras más influyentes dentro del ‘punk rock’ llega a México este noviembre y aquí te dejamos todos los detalles para que no te pierdas el concierto de Billy Idol en el estadio Alfredo Harp Helú .

Esta fue la última presentación de Billy Idol en México

Sus más recientes presentaciones ocurrieron en noviembre de 2023 como parte del ‘line up’ del festival ‘Hell and Heaven’ en el Foro Pegaso de Toluca y en el festival Vive Latino edición 2024 donde fue reemplazo de último minuto de la banda ‘Scorpions’, quienes cancelaron a unos días de su realizarse el festival, en ambas ocasiones fue ‘headliner’ y tocó en los escenarios principales.

Este año además de la presentación en solitario de CDMX, Billy Idol tocará en el festival Pulso GNP 2025 el cual se reliza en Querétaro en octubre

Fechas, precio y preventa para comprar boletos

La preventa para el concierto de Billy Idol en CDMX inició el 5 de agosto a través del sistema Ticketmaster para tarjetahabientes de Citi Banamex y aquí te dejamos los detalles para cada tipo de tarjeta:

Venta Beyond: 5 de Agosto 12:00 PM

Preventa Priority: 6 de Agosto 9:00 AM

Preventa Citi Banamex: 7 de Agosto 11 AM

Venta General: 8 de Agosto 11:00 AM

A partir del 8 de agosto también podrás adquirir tus entradas directamente en la taquilla del estadio Alfredo Harp Helú, la cual se encuentra en la puerta 8 de la Ciudad Deportiva.

El costo de los boletos estará en un rango de los $829 y hasta los $4414 pesos mexicanos, algunos medios especializados manejan los siguientes costos (con cargos) de manera extra oficial, ya que desgraciadamente los precios no se hacen oficiales hasta el día que inician las ventas:

PLATINO A $3,269.50 – $4,413.95

PLATINO B $2,427.75 – $3,180.55

PLATINO C $2,082.35 – $2,171.50

PLATINO D $2,309.45*

PLATEA BAJA CENTRAL $2,049.50 – $2,542.50

PLATEA BAJA ORO $1,561.50 – $1,905.65

PLATEA BAJA PLATA $1,207.75 – $1,473.75

PLATEA BAJA BRONCE $1,122.50 – $1,346.50

PLATEA ALTA CENTRAL $963.75 – $1,156.55

PLATEA ALTA LATERAL $829.50 – $995.50

Aquí se presentará Billy Idol en CDMX

La presentación de Billy Idol en la capital mexicana tendrá un escenario de primer nivel; el estadio Alfredo Harp Helú es uno de los recintos más nuevos de todo México, es la casa de el equipo de Béisbol Diablos Rojos de México , fue inaugurado en 2019 y cuenta con una capacidad de 20 mil expectadores para eventos deportivos y de más de 30 mil para conciertos.

El estadio Alfredo Harp Helú es sin duda uno de los venues más cómodos para disfrutar eventos en vivo y se encuentra en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, lo cual lo hace muy accesible para los asistentes que utiliza transporte público, esta a tan solo unos pasos de la estación del Metro Puebla de la línea café.