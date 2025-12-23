Caso Cecilia Monzón: Declaran culpable al exdiputado Javier López Zavala por el feminicidio de la activista

El caso Cecilia Monzón acaba de dar un fuerte giro, luego de que un tribunal declaró culpable del feminicidio de la activista al exdiputado Javier López Zavala, quien también es el padre del hijo de la occisa.

La familia de la víctima reclamó ante los jueves la pena máxima de 60 años de prisión; sin embargo, la condena aún está por definirse. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tribunal declara culpable a Javier López Zavala por feminicidio de Cecilia Monzón

Luego de tres años de ocurrido el lamentable feminicidio de Cecilia Monzón y a menos de un año de haber iniciado el juicio oral, finalmente, la justicia poblana halló culpable al excandidato a gobernador de Puebla, Javier López Zavala.

🚨#AlertaADN



Declaran culpable al excandidato a gobernador de Puebla, Javier López Zavala, por el asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo del 2022 en San Pedro Cholula, Puebla pic.twitter.com/uvsxCdcvTT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 24, 2025

De acuerdo con las autoridades, el exdiputado federal habría sido el autor intelectual del crimen. No obstante, el fallo también abarca a los dos sicarios que cometieron el crimen: Silvestre 'N' y Jair 'N', este último sobrino de López Zavala.

Aunque diversos colectivos feministas acusan que el caso Cecilia Monzón estuvo marcado por violencia de género institucional, ya que los imputados hicieron uso de múltiples tácticas de dilación para evadir la ley.

¿Qué le pasó a Cecilia Monzón?

La activista feminista y abogada Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022, en San Pedro Cholula, Puebla. Dos hombres la interceptaron mientras conducía y le dispararon seis veces, provocándole la muerte de forma instantánea.

Cecilia Monzón se encontraba en medio de una pelea por la pensión alimenticia con su expareja y padre de su hijo, Javier López Zavala. Su caso impulsó la creación de la "Ley Monzón" en varias entidades de nuestro país, la cual suspende o retira la patria potestad a padres que sean vinculados a proceso o condenados por el feminicidio de la madre de sus hijos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.