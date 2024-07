Asesinan a Milton Morales Figueroa, Comisario Jefe de la SSC en Coacalco

“Lamento informar que, derivado de un cobarde ataque ocurrido en #Coacalco, Estado de México, mi compañero y amigo Comisario Jefe Milton Morales Figueroa perdió la vida. En este, como en otros casos que atendemos en la SSC CDMX, no habrá impunidad; trabajaremos en coordinación con la Fiscalia del Edomex y la SS Edomex para identificar, detener y presentar ante la justicia a los responsables. A su familia, les envío un abrazo fraterno y solidario, sepan que cuentan con nosotros en esta Secretaría y que no descansaremos hasta detener a los agresores. No daremos un paso atrás; redoblaremos esfuerzos en nuestra lucha por la paz y la seguridad”