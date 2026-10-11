Nuevo golpe a la extorsión: detuvieron a Eliceo V N, “El Junior”, en Acapulco, Guerrero; formaba parte de “Los Rusos”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Acapulco, Guerrero, se llevó a la detención de Eliceo V N, alías El Junior, presunto integrantes de Los Rusos, una de las células vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales este domingo 11 de octubre, el funcionario detalló que se trata de la séptima detención relacionada a un ataque contra integrantes de la Secretaría de Seguridad Federal en octubre del año pasado.

“Las agresiones a nuestros compañeros no quedarán impunes. Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicaria muerto en relación con estos hechos”, se pudo leer en el mensaje.

En Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, compañeros de @SSPCMexico y @SEMAR_mx en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero detuvieron a Eliceo V N , alias “El Junior”, líder de una célula criminal… pic.twitter.com/RPmsFTCNmH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De qué acusan a Eliceo V N, detenido en Acapulco, Guerrero?

Las autoridades informaron que el detenido estaría relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas. Además, sería el líder de una célula de Los Rusos.

Durante la aprehensión, se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

Así fue el ataque contra elementos de la SSPC en 2025

El octubre de 2025, elementos de la SSPC fueron víctimas de un ataque armado en Acapulco, Guerrero, el cual dejó como saldo un agresor abatido y tres agentes heridos.

A las 12:00 horas, vecinos de la zona reportaron un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y agentes federal. Tras esto, se logró la detención de cuatro sujetos y posteriormente se fueron arrestado a más personas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.