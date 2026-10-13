Con el objetivo de fortalecer la reinserción social de los presos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que se construirán seis nuevos penales.

El anuncio se realizó este martes 13 de octubre y aseguraron que este nuevo modelo de construcción tendrá espacios para la educación, servicios de salud y actividadesdeportivas.

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¿En dónde se construirán los nuevos penales?

Según lo informado por García Harfuch, se construirán seis nuevos penales en los siguientes estados:

Chiapas

Estado de México

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Veracruz

Se tiene estimado que estos nuevos lugares puedan albergar hasta 18 mil 480 reos y cuenten con infraestructura de alta seguridad, tecnología de bloqueo de señales y módulos de clasificación y nivel de riesgo.

El Gobierno de México informó que este modelo busca reducir la sobrepoblación en las cárceles y además, fortalecer los procesos de reinserción social.

Según detallaron, se eligieron estos estados por el aumento poblacional de reos y se tiene previsto que la construcción de estos centros comience en los siguientes dos años.

Reforzarán Centro penitenciario de Mazatlán tras riña

Luego de los recientes altercados ocurridos en Mazatlán que dejaron 12 muertos, se busca reforzar la seguridad en Sinaloa y en otros penales del país donde la violencia ha ido en aumento.

Mientras se concluye el proyecto del nuevo penal en Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional y personal de la SSC reforzarán la seguridad en el Centro penitenciario de Mazatlán.

Por último, otro de los cambios que anunciaron para estos nuevos centros es la operación por parte de las autoridades federales o estatales y no por empresas privadas.

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