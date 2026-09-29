¿Nexos con “Los Rusos”? EUA sancionó al exdiputado Carlos Torres Torres y estas son las razones

Nuevamente Estados Unidos (EUA) señaló presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y grupos del crimen organizado, ahora sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal con el Partido Acción Nacional (PAN) que luego saltó a Morena, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres por presuntas alianzas con La Mayiza, específicamente con Los Rusos.

El Departamento de Estado los sancionó, así como a 19 personas más (entre ellas El Mayito Flaco, líder de Los Mayos) por presuntos actos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

🚨#AlertaADN



El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades designadas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa; en la lista de sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael… pic.twitter.com/FbEVfvHk86 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 29, 2026

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¿De qué acusa EUA a Carlos Torres Torres?

En el documento que se emitió este martes 29 de septiembre se señaló a los hermanos como presuntos operadores políticos y cercanos a Juan José Ponce Félix (también conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix), mejor conocido como El Ruso y líder de la célula criminal que lleva el mismo nombre que pertenece a La Mayiza.

Para las autoridades estadunidenses y mexicanas, Ponce Félix mantiene el control y presencia de los que queda del Cártel de Sinaloa, aunque con todo lo relacionado a Los Mayos, en Mexicali y sus zonas cercanas por medio de “violencia extrema y corrupción”.

Específicamente, los Torres Torres habrían facilitado las actividades del cártel en la entidad, situación que habría derivado en la revocación de su visa en mayo del año pasado.

“Según informes, Carlos Torres recibió pagos mensuales de Mendivil (Pedro Ariel Mendivil García) para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado”, puntualizó el gobierno de EUA; no obstante, se explicó que Luis Torres era el responsable de recibir los sobornos y “blanquear” los fondos.

¿Quién es Carlos Alberto Torres Torres?

El nombre de Carlos Torres Torres ya era conocido a nivel federal debido a que fue legislador en la Cámara de Diputados de 2006 a 2009 con el PAN, pero después se pasó a Morena; no obstante, el año pasado tuvo más alcance al darse a conocer que EUA le había revocado la visa.

Desde aquel momento, desapareció de la vida pública, incluso dejó su cargo en el Gobierno de Baja California unos días después de la noticia.

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