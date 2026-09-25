Ernesto Ruffo dejará penal y continuará proceso en prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y señalado por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol fiscal, podrá continuar su proceso judicial en prisión domiciliaria.

Un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, concedió este viernes el cambio de medida cautelar al exmandatario panista y miembro fundador de Somos.

Se otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades para que lo trasladen del penal de máxima seguridad en Estado de México (Edomex) a su casa de Ensenada, Baja California.

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El cambio de medida cautelar fue informado por el abogado Arturo Germán Rangel tras salir de la audiencia realizada en el Cefereso ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

La resolución se fundamentó en un análisis médico sobre su estado de salud y avanzada edad, determinando que el escenario que motivó su encarcelamiento inicial ya no es el mismo.

¿Qué padecimientos de salud tiene Ernesto Ruffo?

El político de 74 años de edad fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tres días después, tras una audiencia inicial que se extendió por más de 30 horas, la misma jueza de control le dictó prisión preventiva oficiosa y ordenó su internamiento.

Desde el momento de su captura y posterior encarcelamiento, la defensa legal y los familiares de Ruffo Appel expresaron preocupación por su estado de salud. Su equipo legal interpuso recursos de amparo señalando que el exmandatario requiere el suministro constante de medicamentos para controlar su presión arterial, además del uso de una mascarilla de oxígeno para dormir.

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