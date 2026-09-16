Caso Farath Coronel: Elías “N” fue vinculado a proceso, presunto homicida del vidente

Elías “N”, señalado por su probable participación en el homicidio de Farath Coronel, fue vinculado a proceso por un juez del Estado de México.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación por el crimen ocurrido el pasado 3 de septiembre en un inmueble ubicado en Cuautitlán Izcalli.

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Elías “N” permanecerá en prisión preventiva

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, Elías “N” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio y estableció la prisión preventiva como medida cautelar.

Además, el juez concedió a la Fiscalía un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria, periodo en el que podrán incorporarse nuevos elementos a la carpeta del caso.

¿Qué pasó con Farath Coronel antes de su homicidio?

De acuerdo con los datos de investigación presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Farath Coronel se encontraba en un domicilio de la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, acompañado por algunos de sus colaboradores, entre ellos Elías “N”.

En algún momento se habría producido una discusión entre ambos. Según la hipótesis de la Fiscalía, Elías “N” habría sacado un arma de fuego y probablemente la habría accionado contra el vidente, quien murió a consecuencia de las heridas.

Después de la agresión, el imputado presuntamente tomó algunas pertenencias de la víctima y escapó del inmueble a bordo de una camioneta propiedad de Farath Coronel. Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

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