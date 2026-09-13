Detienen en Zapopan al “Canguro”, presunto distribuidor de drogas a EUA

Ángel “N”, alias “Canguro”, señalado como presunto integrante de una organización criminal y operador logístico para el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, fue detenido en Zapopan, Jalisco.

Durante la detención se aseguró una pistola, seis cartuchos, 50 dosis de metanfetamina, 15 pastillas de fentanilo y dinero en efectivo.

De acuerdo con las instituciones de Seguridad, “Canguro”, está identificado como operador logístico del Cártel Beltrán Leyva vinculado con el tráfico y distribución de drogas en Seattle y Tacoma.

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Detienen en #Jalisco a operador de un grupo delictivo vinculado con el tráfico de drogas hacia #EstadosUnidos. https://t.co/cYoGuVHIK8 pic.twitter.com/J7qU29H4DZ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 13, 2026

Al seguirle la pista se obtuvo información sobre su ubicación en el municipio de Zapopan, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su aprehensión.

“Con investigación, inteligencia y cooperación internacional se continúa debilitando la capacidad logística de las organizaciones criminales, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones”, se indicó en un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“El Canguro” y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Versiones apuntan a que “El Canguro” pertenece al Cártel Beltrán Leyva y fungía como operador de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, por el que las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

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