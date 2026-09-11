Vinculan muerte de “El Piturris” con narcocorridos; Fiscalía revela avances en homicidio de influencer

Luego de que la Fiscalía de Sonora confirmara la muerte del influencer mexicano José Luis Esparza, conocido como “El Piturris”, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego, ahora se dieron a conocer nuevos detalles.

Los hechos ocurrieron en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, en el lugar se encontraron dos casquillos de bala calibre .40. El homicidio ocurrió mientras la víctima trabajaba en una taquería

¿Cuál es la razón del ataque en contra de “El Piturris”?

La autoridad judicial explicó que el homicidio está involucrado con un hecho ocurrido un día antes en Cócorit. Agregó que al comparar los casquillos del homicidio ataque contra el taquero ocurrido en Ciudad Obregón hubo concordancia con indicios recolectados en otro asesinato.

Explicó que se analiza el vínculo de José Luis Esparza con un familiar que canta narcocorridos.

“Se analiza el vínculo de la víctima, José Luis “N”, con un pariente político, ddedicado a la interpretación y composición musical, relacionadas con canciones dedicadas a integrantes de un grupo delictivo, también se revisan antecedentes de este familiar en Estados Unidos, donde estuvo preso por posesión de narcóticos", indicó.

Una de las principales líneas de investigación del homicidio pudiera estar relacionado con una confrontación entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico.

Casos de asesinatos de influencers en México

Cabe señalar que en sus cuentas de Facebook e Instagram, “El Piturris” contaba con más de 116 mil seguidores, y publicaba contenido de humor en distintos lugares.

El caso de “El Piturris” se suma a una lista de influencers asesinados, algunos de ellos vinculados con el crimen organizado.

Por mencionar a algunos de ellos: César Gastélum, “Cesarín”, asesinado en agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa; Camilo Ochoa, “El Alucín” en agosto de 2025, en Temixco, Morelos; y Valeria Márquez en mayo de 2025, asesinada durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

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