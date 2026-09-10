La búsqueda de un joven de 20 años reportado como desaparecido llevó a autoridades de Jalisco hasta una finca en el municipio de Tecalitlán, donde localizaron a otras siete personas que permanecían privadas de su libertad.

El inmueble es investigado como un posible “hospital” clandestino relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con información de la Fiscalía estatal.

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¿Qué encontraron dentro de la finca en Jalisco?

Durante la intervención fueron encontrados medicamentos, material médico, botas ortopédicas y muletas, además de otros objetos utilizados en hospitales.

También se aseguraron porciones de una sustancia con características de marihuana, una báscula gramera, botas tácticas y alrededor de un centenar de cartuchos calibre 5.56 x 45.

🚔 En rueda de prensa se informó que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un operativo en Tecalitlán que permitió rescatar a ocho hombres y detener a seis personas. (1-3) pic.twitter.com/Vbe47OAf8T — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 10, 2026

La presencia de equipo para atender lesiones físicas llamó la atención de los investigadores, ya que algunos de los hombres rescatados y otros de los detenidos presentaban dificultades para caminar.

El inmueble presentaba características que hicieron que las autoridades lo investigaran como un sitio utilizado para la recuperación de personas reclutadas y lesionadas por el CJNG.

¿Cómo encontraron el hospital clandestino en Tecalitlán?

La investigación comenzó el pasado 21 de julio, cuando familiares de un joven de aproximadamente 20 años denunciaron su desaparición en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con las autoridades, el joven había salido con la intención de acudir a un supuesto trabajo en un rancho y posteriormente perdió comunicación con sus familiares.

Las labores de investigación de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas permitieron obtener información que ubicaba al joven en Tecalitlán. Con estos datos se desplegó un operativo para localizarlo.

Detienen a seis personas por operativo en Tecalitlán

Durante el operativo fueron detenidos cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, quienes fueron señalados como posibles responsables de mantener privadas de la libertad a ocho víctimas.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de un juez para determinar su situación jurídica. Además de ser investigados por delitos relacionados con trata de personas.

Mientras que las ocho personas liberadas fueron llevadas a Guadalajara para recibir atención médica. Los hombres rescatados son de entre 16 y 43 años.

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