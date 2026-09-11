Lista de estados con mayor percepción de inseguridad en 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 y el 74% de la población de 18 años o más percibe inseguridad en su entidad.

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¿Qué estados tienen mayor percepción de inseguridad?

En el primer trimestre de 2026, el 60.7% de la población mayor de 18 años consideró que la inseguridad es el problema más grave en México. Las entidades con los más altos índices de percepción de inseguridad fueron:

Edomex con 90%

Morelos con 88.7%

Tabasco con 87.6%

Guanajuato con 85.9%

Zacatecas con 83.3%

Puebla con 82.4%

Michoacán de Ocampo con 82.0%

Sinaloa con 81.3%

Veracruz de Ignacio de la Llave 80.9%

Colima con 79.5%

Por otro lado, los estados que tuvieron una percepción de inseguridad baja fueron:

Baja California Sur con 49.2%

Querétaro con 44.6%

Aguascalientes con 41.0 %

Yucatán con 35.5 %;

Coahuila con 27.8 %

¿Qué estados registran mayor incidencia delictiva?

Además en el reporte destaca cuáles son los estados que registran mayor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes:

CDMX registró una tasa de 68 mil 154 delitos

Puebla con 41 mil 876 delitos

Edomex con 40 mil 915 delitos

Mientras que los que registraron tasas más bajas fueron:

Chiapas con 17 mil 728 delitos

Coahuila con 19 mil 835 delitos

Zacatecas con 21 mil 862 delitos

También se identificó que el fraude y la extorsión son los delitos más comunes y que no se han podido reducir los índices.

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