EUA emite alerta de seguridad en Mexicali, Baja California, por posible amenaza

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, emitió una alerta de seguridad por posible amenaza a sus intereses en Mexicali durante este martes 25 de agosto.

De acuerdo a una publicación en redes sociales, el consulado dio a conocer que la alerta abarca la suspensión de vuelos a la ciudad mexicana, freno en las actividades laborales, así como instar a sus ciudadanos para que eviten acercarse a edificios gubernamentales.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

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Recomendaciones a tomar ante amenaza en Mexicali, Baja California, según EUA

Ante la alerta de seguridad, las autoridades estadunidenses recomendaron a su población tomar las siguientes precauciones desde este día:

Evitar edificios gubernamentales en Mexicali

Buscar refugio en caso de incidente

en caso de incidente Notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente, es decir, mencionar dónde se encuentran y si perciben peligro

Seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas

mexicanas Estar al pendiente de los medios locales ante actualizaciones

ante actualizaciones Permanecer atentos al entorno y lo que pase en él

Gobierno de Baja California refuerza protocolos de seguridad ante alerta de EUA

Tras la difusión del mensaje, el Gobierno de Baja California dio a conocer que fortaleció los protocolos de seguridad en toda la entidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

“Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses”, informó la gobernadora Marina del Pilar.

Asimismo, reiteró que ante cualquier problema está siempre disponible el número de emergencia 911, así como el 089 si la denuncia se presenta de forma anónima.

¿Qué pasa en Mexicali, Baja California, y por qué EUA activó una alerta de seguridad?

La alerta estadunidense se activó un día después de que las fuerzas federales del Gabinete de Seguridad implementaron un operativo en Mexicali en contra de Los Rusos, una célula criminal vinculada antes al Cártel de Sinaloa y ahora a La Mayiza.

El operativo se realizó en coordinación con la DEA y se incautaron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, armas de fuego y varios vehículos, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

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