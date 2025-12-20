Detienen a “La Piruja”, líder de “Los Rusos” en Mexicali

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California capturaron a Javier Gabriel Mora Pino, alias "La Piruja", identificado como líder del grupo delictivo "Los Rusos", brazo armado de la facción de "La Mayiza".

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California indicó que el detenido era considerado un objetivo prioritario.

"Agentes de la FESC detuvieron en la zona rural de Mexicali a Javier Gabriel 'N', alias 'La Piruja', identificado como objetivo prioritario y presunto integrante de alto rango de una estructura delictiva con operaciones entre Baja California y Sonora", indicó.

La captura se realizó la madrugada de este sábado 20 de diciembre en el Valle de Mexicali, como resultado de un operativo especial derivado de semanas de seguimiento e inteligencia por parte de las autoridades estatales.

Durante el operativo le aseguraron:



2 armas largas de calibre .223

3 granadas

Chalecos balísticos

Cargadores

Cartuchos

1 kilo y medio de metanfetamina

1400 dosis de marihuana

2 vehículos de reciente modelo

Lo asegurado, "La Piruja" y otro hombre que fue detenido al mismo tiempo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó la operación e incluso compartió un video donde se observa al detenido siendo trasladado.

"La Piruja" aparecía en una lista pública de los 11 más buscados en Baja California y encabezada por Jesús Alexander Sánchez Félix, apodado "Ruso", entre otros cabecillas criminales.

El grupo delictivo "Los Rusos" estaría vinculado al narcomenudeo, trata de personas y varios homicidios.

