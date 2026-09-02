Cárteles reclutan menores en México y los convierten en vigilantes, mensajeros y sicarios

¿Qué se sabe del reclutamiento de menores? Los grupos criminales aprovechan la condición de menores de edad para incorporarlos a sus estructuras y exponerlos a actividades delictivas.
En Tierra Caliente, Michoacán, el Cártel de los Reyes habría utilizado centros de rehabilitación como mecanismo de reclutamiento forzado y capacitación de adolescentes.
Chuchito Nini, cuyo nombre real es Jesús Sandoval, de 15 años, habría sido escolta de El R5 y participado en actividades delictivas y en el reclutamiento de otros adolescentes.