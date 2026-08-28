Caso Dafne Zapata: Estrellita “N” enfrenta nueva orden de aprehensión por violencia familiar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Estrellita “M”, por su posible participación en delito de Violencia Familiar.

Estrellita “M”, ya había sido vinculada a proceso por ser una de las presuntas implicadas en la muerte de Dafne Zapata en una escuela militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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Fiscalía de Tamaulipas anunció nueva orden de aprehensión

A través de un comunicado, la institución anunció que elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron la nueva orden de aprehensión contra la instructora de la academia militarizada.

Según informó la dependencia, Estrellita “M” es acusada por su posible participación en el delito de Violencia Familiar Equiparada.

Las indagatorias señalan que estos hechos habrían ocurrido entre octubre de 2024 y julio de 2026 al interior de una institución educativa privada.

#FGJT_Informa Agentes de Investigación cumplimentan una Orden de Aprehensión contra Estrellita “M”, por Violencia Familiar Equiparada, derivada de hechos ocurridos entre octubre 2024 y julio 2026 en agravio de una adolescente, en una institución educativa de #Tampico. #Tamaulipas pic.twitter.com/las0Tl86Ac — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 29, 2026

¿De qué se le acusa a Estrellita “M”?

La imputada habría ejercido, violencia física y psicológica contra una menor en reiteradas ocasiones.

Todo esto, derivado de su posición de autoridad y custodia dentro del colegio Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Estrellita “M” está a la disposición de las autoridades judiciales, quienes serán las responsables de determinar su situación legal.

Estrellita “M” y su posible implicación en la muerte de Dafne Zapata

Y es que Estrellita “M” formaba parte del personal de la Academia Militarizada Doenitz, donde ocurrió la muerte de Dafne Zapata.

La propia Fiscalía informó en su momento que la ex instructora de la institución es investigada por el delito de feminicidio.

Junto con Estrellita, Jorge Luis “N”, director de la academia, son las figuras clave en la investigación del caso de Dafne Zapata.

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