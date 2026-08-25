Hombre en bicicleta es ejecutado a balazos en la Colonia del Mar, Tláhuac

Este martes 25 de agosto, en la alcaldía Tláhuac un joven de entre 25 y 30 años perdió la vida luego de presuntamente haber recibido varios disparos por parte de otro sujeto.

El joven que perdió la vida viajaba en una bicicleta roja en la calle Pingüino en la Colonia del Mar y autoridades ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ocurrió el ataque en la Colonia del Mar?

Según los primeros reportes, los hechos ocurridos en la calle Pingüino en la Colonia del Mar sucedieron mientras el hombre circulaba en una bicicleta roja quien portaba una mochila de repartidor por aplicación.

Testigos informaron que mientras el hombre circulaba por calles de la Colonia del Mar, dos sujetos en motocicleta se le emparejaron y abrieron fuego contra el hombre en repetidas ocasiones.

Autoridades acordonaron la zona en la Colonia del Mar

Posterior a los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron a la entidad para tomar conocimiento del caso.

El personal de la SSC solicitó el apoyo por parte de los paramédicos; sin embargo, el hombre ya había perdido la vida en el lugar de los hechos.

Además, peritos de la Fiscalía de la CDMX llegaron a la Colonia del Mar, en Tláhuac, para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer la muerte de este hombre.

Analizan cámaras del C5 para esclarecer muerte en Tláhuac

En la Colonia del Mar, donde ocurrieron los hechos, se hallaron 16 cartuchos útiles, así como la bicicleta en la que viajaba el hombre asesinado en Tláhuac.

La SSC informó que comenzarán a revisar las cámaras de vigilancia del C5 para determinar cómo fue que ocurrieron los hechos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.