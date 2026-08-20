“El Légolas Mexicano” y el “Tirador de Atlixcáyotl”, agresores que aterrorizaban la vía pública

Alexander ‘N’, alias “El Légolas mexicano”, y Rafael ‘N’, el “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, fueron dos agresores que causaron revuelo en la vía pública y en internet, sin embargo, ya se encuentran detenidos por las autoridades.

Y es que estos dos hombres agredieron a transeúntes y provocaron daños materiales por varios meses en calles de Baja California y Puebla, respectivamente, hasta que los alcanzó la justicia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué se sabe del “Légolas Mexicano”?

Alexander ‘N’, “El Légolas Mexicano”, de 36 años, fue detenido en la zona de Playas (Terrazas de Mendoza), en Baja California, luego de que dispara contra llantas, casas y contra agentes de la policía que acudieron al lugar tras el llamado de alerta de su propia madre.

De acuerdo con los reportes iniciales, los ataques por parte de “El Légolas Mexicano” duró por casi un año, pero recientemente la situación había empeorado contra un vecina, a quien Alexander ‘N’ acusaba de haberle robado su vehículo. Posteriormente las autoridades informaron que el hombre presentaba brotes de esquizofrenia.

🔴Su mamá pidió ayuda para que lo detuvieran



Alexander “N”, fue señalado de causar daños a autos y viviendas en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza, en #Tijuana. Agentes lo arrestaron y le decomisaron el artefacto y dos flechas con punta metálica pic.twitter.com/q2prsvsWyb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

¿Cómo operaba “El Tirador de la Vía Atlixcáyotl”?

Rafael ‘N’, conocido como “El Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, fue detenido tras un operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que se llevó a cabo durante la madrugada, en el fraccionamiento Residencia Santa Fe, en San Andrés Cholula.

Su detención se realizó después de 10 carpetas de investigación que se abrieron por disparar contra las personas desde un vehículos sin placas. Era originario de España, tenía 65 años de edad y fue vinculado a la asociación civil ITEBIO, en donde realizaba proyectos académicos y tecnológicos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.