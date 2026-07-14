Detienen al presunto francotirador de la Vía Atlixcáyotl tras enfrentarse con policías en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) en Puebla logró la detención del presunto francotirador de la vía Atlixcáyotl. El hombre de 65 años intentó agredir a los agentes, que lograron asegurarlo y ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales. Te contamos los detalles del caso.

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¿Quién es el francotirador de la vía Atlixcáyotl? Así lo detuvieron

En conferencia de prensa, este martes 14 de julio, el fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancour, informó que, alrededor de las 4:40 a.m., corporaciones policiacas tanto federales como ministeriales desplegaron un operativo en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado en la zona de La Vista, en el estado de Puebla. Los uniformados tenían como objetivo la detención de Rafael “N”, empresario farmacéutico identificado como el presunto francotirador de la vía Atlixcáyotl.

🚨 Rafael N fue detenido como presunto responsable de ser el tirador de la Vía Atlixcáyotl. En rueda de prensa, la fiscal de Puebla, @idamis35 , informó que la aprehensión se logró mediante un operativo “quirúrgico”, con labores de inteligencia y en estricto apego a la ley. pic.twitter.com/KOC0xervYk — Berenice Sierra (@Bere_Sierra_A) July 14, 2026

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hombre recibió a los agentes ministeriales a balazos. Elementos del Ejército mexicano resguardaron el perímetro mientras continuaban con los agentes ejecutaban la orden de aprehensión y cateo.

Finalmente, los uniformados lograron la detención del francotirador que aterrorizó a los automovilistas que circulaban por la vía Atlixcáyotl, desde 2018.

¿Cómo fueron los ataques del francotirador de la vía Atlixcáyotl?

A principios de junio de 2026, las autoridades poblanas habían confirmado que existían al menos cuatro investigaciones abiertas relacionadas con ataques contra automovilistas que circulaban por la vía Atlixcáyotl. Sin embargo, ya habían nueve reportes ciudadanos registrados.

El francotirador de la vía Atlixcáyotl disparaba contra vehículos en movimiento que circulaban por esta importante vialidad de la zona metropolitana de Puebla. De esta manera lesionó en la pierna a un motociclista y un menor de edad que resultó lesionado en la mandíbula, mientras viajaba en el auto con su madre por la zona.

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