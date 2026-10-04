Vinculan a proceso a Los Cuates, presuntos homicidas de la maestra en escuela de Torreón

Los Cuates, Carlos “N” y David “N”, presuntos atacantes de la escuela ubicada en el ejido La Unión, en Torreón Coahuila, fueron vinculados a proceso por el homicidio de la subdirectora, Neri Edith Nevárez González, de 57 años de edad. Asimismo, enfrentan cargos por tentativa de homicidio calificado, ambos cometidos con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña.

Además, a ambos jóvenes se les dictó la medida de prisión preventiva justificada, por lo cual Carlos y David permanecerán internados en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Torreón, mientras continúan las investigaciones.

🚨#AlertaADN



Un juez vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva para Carlos "N" y David "N", los gemelos presuntos responsables del ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila, que provocó la muerte de la subdirectora y lesiones en otras cuatro personas⚠️ pic.twitter.com/CowqcVCS4f — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 4, 2026

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¿Cuántos años de prisión le darán a Los Cuates, atacantes en la escuela de Torreón?

Este domingo 4 de octubre, se llevó a cabo la Audiencia privada en la Sala 5 del Centro de Justicia Penal, donde, a lo largo de tres horas, el Ministerio Público desahogó las pruebas recabadas desde la mañana del jueves 1 de octubre en el que los hermanos ingresaron a la escuela secundaria General Número 13 del ejido La Unión.

A los hermanos se les señala por el homicidio de la subdirectora del plantel y por la tentativa de homicidio en contra del director Gerardo; el profesor de Español, Ricardo; el alumno Alexis y la joven Romina, de 12 y 17 años respectivamente.

Por todos estos delitos, los jóvenes y presuntos homicidas de la escuela de Torreón podrían alcanzar una pena de 60 años de cárcel.

¿Qué pasó en la escuela de Torreón el pasado 1 de octubre?

La mañana del pasado 1 de octubre de 2026, Los Cuates ingresaron encapuchados y fuertemente armados a una escuela en La Unión, en Torreón.

En la entrada se encontraron con la subdirectora y un profesor de Español, quienes intentaron detener a los jóvenes. No obstante, resultaron heridos con un arma blanca.

Durante el ataque, los jóvenes amedrentaron a los estudiantes con explosivos artesanales y lograron herir a tres personas más, el director y dos alumnos.

Personal administrativo y alumnos intentaron atrapara a los agresores, pero fueorn los vecinos del ejido, quienes los retuvieron a su salida.

Los dos presuntos homicidas de la subdirectora de la escuela en Torreón fueron detenidos por policías estatales y municipales.

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