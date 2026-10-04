Matan a hombre dentro de su auto en Las Águilas: Claves de la balacera hoy en Álvaro Obregón

Una balacera en la alcaldía Álvaro Obregón causó pánico entre los habitantes de esta demarcación de la CDMX, durante la tarde de este domingo 4 de octubre. Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas con arma de fuego mientras viajaban en el interior de su vehículo sobre calles de la colonia Las Águilas.

De inmediato, las dos lesionadas fueron trasladadas a un hospital, donde recibieron atención médica de urgencia. Te contamos los detalles de este ataque ocurrido en calles de la capital mexicana.

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¿Qué pasó en la alcaldía Álvaro Obregón hoy 4 de octubre?

Alrededor de las 4:21 de la tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX atendieron el reporte sobre un hombre que fue víctima de una balacera y falleció en el interior de su auto tras recibir impactos de arma de fuego.

🚨#AlertaADN



La SSC CDMX confirma que el hombre asesinado esta tarde en la Calzada de Las Águilas fue víctima de un ataque directo y además se reportan dos mujeres lesionadas🚑 pic.twitter.com/T863RNK1XF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 4, 2026

El hombre y dos mujeres fueron atacados mientras circulaban a bordo de un vehículo en la Calzada de Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con testigos, los presuntos homicidas huyeron a toda velocidad en su vehículo.

Autoridades buscan a los sospechosos en cámaras del C5

Tras lo ocurrido, las autoridades comenzaron la revisión de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del C5 y el C2 en el perímetro donde sucedió el ataque, a fin de rastrear a los atacantes del hombre y las dos mujeres en Álvaro Obregón.

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