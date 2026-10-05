Golpe contra el robo a transportistas: detienen a 9 personas tras cateo en San Luis Potosí

Se dio un nuevo golpe contra el robo de transportistas, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó la detención de nueve personas en San Luis Potosí relacionadas con este delito.

Específicamente, durante la mañana de este lunes 5 de octubre a través de su cuenta de X, el funcionario explicó que los arrestos se dieron tras un cateo en un inmueble en la entidad.

En San Luis Potosí, como resultado de trabajos de investigación, personal de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal @SSPCMexico , @GN_MEXICO_ y la Guardia Civil Estatal, ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte… pic.twitter.com/nckrHVx3GC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 5, 2026

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Robo a transportistas: aseguran armas y antenas en San Luis Potosí

Además de las detenciones, el titular de la Secretaría de Seguridad informó que se aseguraron:

30 inhibidores de señal

359 antes inhibidoras

Un arma larga

Cartuchos

Cargadores

Seis montacargas

110 autopartes

10 vehículos

297 tarimas con mercancía

Carretera 57, un foco de la inseguridad en México

García Harfuch aseguró que este operativo, así como los arrestos, son un golpe fundamental para erradicar el robo a transportistas y a hacer más segura la carretera 57.

“Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella”, se pudo leer.

Dicha vía de comunicación conecta a la Ciudad de México (CDMX) con Piedras Negras, Coahuila, pasando por estas entidades, así como el Estado de México (Edomex), Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, siendo una de las más importantes del país.

Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto un foco rojo para la seguridad, debido a que aumentaron los delitos contra transportistas, turistas y automovilistas, paralelamente a un conflicto entre cárteles debido al dominio de Los Alemanes, un grupo que nació tras la fragmentación del Cártel del Noreste.

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