¿“El Chapo” sigue incomunicado? Emma Coronel revela cómo es la relación de sus hijas con Guzmán Loera

En los últimos meses, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, así como su defensa han pedido mejorar las condiciones en las que vive el capo en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos; sin embargo, este podría tener comunicación con sus hijas, pese a argumentar que se encuentra totalmente recluido.

Así lo dio a conocer su expareja y madre de sus hijas más pequeñas, Emma Coronel, durante una transmisión en sus redes sociales y la declaración ya se ha vuelto viral.

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¿Cómo es la relación de “El Chapo” Guzmán con las hijas que tuvo con Emma Coronel?

El pasado fin de semana, la ahora modelo e influencer fue cuestionada por sus seguidoras sobre qué la hace feliz y ella mencionó que es todo lo bueno que pasa en la vida de sus hijas, a quienes nombró como “mis tesoros”.

Posteriormente, le preguntaron si las menores tienen relación con su padre, a lo que respondió que sí y reafirmó, en varias ocasiones, que ellas tiene una “relación bonita”.

“Siempre va a haber una relación con el papá de mis hijas, chat, siempre, siempre. Es el papá de mis tesoros (...) ellas son muy apegadas a él”, puntualizó.

Más adelante, en su diálogo con los seguidores, la modelo confirmó que las niñas han visto a su padre y han podido tener comunicación; sin embargo, no ofreció más detalles sobre cómo ocurren estos encuentros ni la regularidad de los mismos.

Finalmente, Emma pidió a sus seguidores no creer en versiones que salen de sus declaraciones y sólo seguir lo que ella comunica a través de sus redes sociales.

Guzmán pidió restablecer contacto con sus hijas en 2024 y EUA se lo negó

En mayo de 2023, Estados Unidos cambió las condiciones de convivencia para el capo y eliminó su derecho a dos llamadas telefónicas mensuales de 15 minutos, es por eso que en marzo de 2024 presentó una escrito para que le permitieran convivir con sus hijas y Emma Coronel; sin embargo, le fue negado dicha petición.

Después de esto, no se supo cómo continuó la relación entre el capo y las menores, quienes en aquellos años tenían 12 o 13 años.

Años más tarde, en el presente 2026, Guzmán Loera envió diversas cartas a la Corte de Distrito de Brooklyn donde pidió el restablecimiento de las visitas y, hasta el momento de la publicación de esta nota, la medida no ha cambiado.

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