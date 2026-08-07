Tráiler aplasta a hombre de tercera edad: el culpable sigue prófugo: VIDEO

Un adulto mayor murió tras ser arrollado por un tráiler en Monterrey, Nuevo León; sin embargo, las cámaras de seguridad revelaron un detalle que desató indignación: otro hombre aparentemente lo empujó hacia la avenida segundos antes.

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El video se hizo viral en redes sociales, causando indignación entre los internautas, quienes enardecidos piden justicia por el hombre de la tercera edad, pero ¿qué pasó?

QEPD EL SEÑOR QUIÉN MUERE ENTRE LAS LLANTAS DEL TRÁILER pic.twitter.com/oR1TQcHcsv — Ray Elizalde (@rayelizalder) August 7, 2026

¿Qué pasó con el adulto mayor arrollado por un tráiler en Monterrey?

Los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves 6 de agosto sobre avenida Ruiz Cortines, en Monterrey, metros antes del cruce con avenida Conchello.

En un primer momento, el caso fue reportado como un atropellamiento, pues versiones iniciales apuntaban a que el adulto mayor habría intentado cruzar la vialidad y accidentalmente terminó entre las llantas del vehículo de carga.

Pero las imágenes de una cámara de seguridad mostraron una escena distinta; en el video se observa al hombre caminando por la banqueta, sin aparentemente intentar cruzar Ruiz Cortines.

Segundos después aparece otro sujeto que caminaba en la misma banqueta y al instante le da un fuerte empujón al adulto mayor que por la fuerza pierde el equilibrio y cae sobre la vialidad justo cuando circulaba el tráiler.

Todo ocurre en cuestión de segundos, por lo que el conductor de la unidad pesada no logra detenerse a tiempo y termina arrollando al hombre, quien murió en el lugar.

😡¡No fue un accidente!



Captan el momento en que un hombre empujó intencionalmente a un adulto mayor sobre la banqueta de Av. Ruiz Cortines, en #Monterrey.



La víctima cayó al paso de un tráiler y murió atropellada. El responsable huyó. pic.twitter.com/HddBJigHZc — Oaxaca Virtual (@Oaxaca_Virtual) August 7, 2026

Buscan a hombre que habría empujado al adulto mayor

De acuerdo con la información atribuida a la Secretaría de Seguridad de Monterrey, las áreas de Inteligencia e Investigación trabajan para identificar y localizar al hombre que aparece en las imágenes.

El sospechoso fue captado con una playera blanca, shorts oscuros, mochila y aparentemente una gorra.

Hasta la mañana de este viernes 7 de agosto no se ha informado sobre su detención, mientras las autoridades continuaban trabajando para establecer su identidad y paradero.

¿Qué pasó con el chofer del tráiler?

El conductor del tráiler quedó a disposición de las autoridades mientras continúa la investigación.

Las imágenes disponibles apuntan a que la víctima cayó hacia la vialidad momentos antes de ser arrollada; sin embargo, será la autoridad ministerial la encargada de establecer formalmente qué responsabilidad corresponde a cada persona involucrada.

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