Por feminicidio, dictan internamiento preventivo a joven que asesinó a dos maestras en Michoacán

La Fiscalía General del Estado informó que Osmar “N”, adolescente de 15 años, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad por el delito de feminicidio de dos maestras al interior de una escuela preparatoria en Lázaron Cárdenas, Michoacán.

Indicó que las áreas especializadas en violencia familiar, de género y atención a niñas, niños y adolescentes, obtuvo del órgano jurisdiccional la resolución que permite continuar el proceso penal en contra del joven, quien el pasado martes disparó en contra de las profesoras en el Colegio Antón Makarenko.

Dictan internamiento preventivo contra joven que asesinó a maestras en Michoacán

De acuerdo con las autoridades, datos de prueba presentados durante la audiencia fueron suficientes para que se señalara al joven como el agresor de las mujeres.

El juez especializado determinó imponer como medida cautelar el internamiento preventivo, una resolución que busca garantizar su comparecencia durante el proceso judicial y la protección de las partes involucradas.

Además, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria para nuevas diligencias, peritajes y testimonios de lo ocurrido en dicha institución.

Joven dispara contra maestras en prepa de Michoacán

La semana pasada el joven de 15 años disparó y mató a dos maestras en una escuela privada en Michoacán. El estudiante de la escuela Makarenko, ubicada en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, utilizó 67 proyectiles, de los cuales detonó 27 con un rifle de asalto de alta potencia.

Inicialmente, las autoridades locales informaron que dos víctimas con múltiples heridas de bala fueron encontradas en el lugar de los hechos y que el sospechoso había sido arrestado.

De acuerdo con versiones oficiales estudiantes y un empleado de la institución lograron someter al atacante, a quien ataron con una cuerda, a la espera de la policía.

Michoacán, uno de los estados más violentos en México

Michoacán ha sido durante mucho tiempo uno de los estados más violentos de México y un foco de extorsión, secuestro y otras actividades delictivas. También es un importante centro de reclutamiento para grupos criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

Los tiroteos escolares son poco frecuentes en México a pesar de los altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado.

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