Detuvieron a “El Doctor”, operador de “Los Viagras”, en Michoacán; EUA ofrecía 5 millones de dólares por su captura

Agentes federales detuvieron el pasado 14 de julio en Apatzingán, Michoacán, a Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias El Doctor, presunto operador de Los Viagras.

Se le señala por su presunta participación en los delitos de tráfico internacional de drogas, por lo que Fernando de Jesús “N” era buscado por autoridades en los Estados Unidos (EUA), incluso se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

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Agentes federales detuvieron en Apatzingán, Michoacán, a Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias "El Doctor", presunto operador de Los Viagras, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares y a quien se le acusa de tráfico de drogas pic.twitter.com/se2qFTxIFF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 16, 2026

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Así fue la detención de “El Doctor”, operador de “Los Viagras”

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ortiz Avalos fue detenido en la colonia Acahuato, en la localidad de Acahuato de Apatzingán, Michoacán, alrededor de las 17:35 horas (tiempo local) del pasado martes.

Al momento del arresto por parte de Policía Federal Ministerial, el detenido vestía una playera gris con la leyenda “BOSS”, bermuda azul oscuro, así como tenis color naranja.

Medios locales ubican a El Doctor como uno de los personajes más cercanos a los hermanos Sierra Santa, especialmente en Tierra Caliente.

“Los Viagras” fueron designados como organización terrorista

La detención se dio a conocer tan sólo un día después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Los Viagras y al Cártel de Juárez como organizaciones terroristas extranjeras y globales.

En específico con Los Viagras, también identificados como Los Blancos de Troya, son señalados por presunto tráfico de drogas y transportar fentanilo a Estados Unidos.

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